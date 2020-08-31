全球2511萬例確診84.4萬死！　前五大染疫國病例數占3／5

▲全球疫情前5大國，確診人數高達世界3／5。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間31日上午7點30分，全球累計確診2511萬83例、84萬4283死，其中1650萬3967人已痊癒，剩下776萬2103人仍在治療中。美國即將突破600萬確診，巴西則將突破400萬，全球前5大染疫國病例加總為1500萬9459例。

《法新社》蒐集數據統計，全球2511萬染疫人數應為實際感染人數的部分而已，許多國家只檢測有症狀或症狀危及的病例，其他一概未測，也就不列入通報系統中。全球29日新增5488人病故、逾26萬9020例，其中最多者是美國的1014死、印度948死和巴西758死。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計599萬3668例確診、18萬3034死；巴西累計384萬6153例、12萬462死；印度354萬2733例、6萬3498死；俄羅斯累計98萬7470例、1萬7045死；祕魯累計63萬9435例、2萬8607死。

南非累計62萬5056例、1萬4028死；哥倫比亞59萬9884例、1萬9063死；墨西哥59萬1712例、6萬3819死；西班牙43萬9286例、2萬9011死；智利累計40萬9974例、1萬1244死。