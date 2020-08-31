各大論壇網友狂讚「特A精華」：肌膚如雞蛋般好彈好嫩！熱賣原因出爐

▲最近各大消費者論壇瘋狂討論「特A瓶」，還有網友熱心分享折扣，令人手癢想來一瓶。（圖／翻攝自Dcard、FB）

消費中心／綜合報導

最近在各大消費者論壇有一款神奇的精華叫做「特A瓶」被網友好評推爆，幾乎天天滑到哪都會看到網友狂讚價格親民又好用，仔細研究一下，發現OLAY ProX最新的特A瓶精華，含有獨特的A醇Pro配方，無香料無酒精（無添加乙醇），還有醫師推薦，儘管瓶身看起來頗低調，卻讓許多人大推功效驚人有感，尤其每到週末藥妝店打折時，網友還會大方分享折扣優惠呼籲大家趕快囤貨，看著看著令人忍不住手癢想來一瓶。

▲幾乎天天都有人發文詢問ProX 特A瓶，網友超真實開箱分享，燒到不少同樣肌膚困擾的人。（圖／翻攝自Dcard）

網友開箱推爆「好乖好嫩雞蛋肌」 關鍵就是A醇Pro

特A瓶剛推出不久就有剛接觸抗老保養的網友熱心分享開箱文，這些網友大多是天天上妝導致肌膚暗沉、出現小細紋的困擾，因此即使才20出頭，就會開始盤算要提前為肌膚存下年輕的本錢，最好又不用花太多錢。特A瓶主打「A醇Pro」是OLAY的獨創配方，可以達到維生素A家族的修護彈嫩保養功效，但又很溫和。因此在開箱過程中，大家都不約而同地分享質地超輕透，完全不油膩、吸收速度快，照樣可以上妝、擦防曬，連敏弱肌網友也覺得很OK，還有網友直接從臉塗到脖子，發現連續使用後肌膚變得又細又嫩，網友還戲稱自己頸部肌膚觸感從小雞皮變成小魚皮，大推高CP 值開架當中的專櫃級精華特A瓶。

一連串既有感、效果又威的分享文之後，立刻燒到有肌膚敏弱、初老肌困擾的網友目光，頻頻在論壇上追文詢問更多心得，許多網友分享：「ProX特A瓶真的好用！肌膚會變得很嫩很乖！很推薦喔！」「特A瓶好用！早上起來不會臉油油～」「超好用！用了一天就有感，皮膚變細緻，也好上妝！我是敷完我的面膜，只擦這個就去睡了！簡單又有感，買了用了第三周皮膚比較像雞蛋肌膚」「用了皮膚真的變平滑的感覺」

▲網友超有感分享交流。Ａ醇不只溫和有感，具有修護肌膚、緊緻彈嫩，也很適合年輕肌膚或是易泛油光肌膚使用（圖／翻攝自FB）

年輕肌膚的救星！爆紅成分A醇Pro 席捲米蘭皮膚科醫學會

皮膚科醫師詹育彰先前親自參加2019年的米蘭世界皮膚科醫學會，分享A醇Pro配方吸引國際眾醫師們熱烈討論，發現Ａ醇不只溫和有感，具有修護肌膚、緊緻彈嫩，也很適合年輕肌膚或是易泛油光肌膚使用。全新OLAY ProX 特A瓶精華系含有A醇Pro配方，同系列推出臉部精華與眼部精華，搭配使用更能滿足修護肌膚、穩定膚況的期待，而且質地清爽好吸收、無香料、無酒精（無添加乙醇），整體更溫和。

▲最近爆紅的OLAY ProX特A瓶！ProX特A瓶臉部精華(左)、特A瓶眼部精華霜(右) （圖／翻攝自OLAY官網）

皮膚科醫師詹育彰也進一步說明，「A醇pro是新一代的維他命A家族衍生物，具有撫紋彈嫩、調理油脂效果，適用於細紋粗糙、易泛油光等膚質，建議延緩初老要趁早，選對成分很重要！」網路討論爆紅加上國內外醫師推薦，難怪火速吸引愛美網友們爭相搶購，趁早為肌膚存好肌底實現全面修護彈嫩，擁有雞蛋般的夢幻美肌。