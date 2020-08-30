捷克議長口罩沒台灣國旗真相曝光　吳釗燮晚宴玩自拍

▲捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）伉儷率89人訪團，戴著印有雙方國旗的口罩於30日中午抵台；不過被特定媒體指稱，韋德齊口罩上沒有中華民國國旗，但真相是他戴的是4月我國送的口罩，是特別以此表達感謝之意。

韋德齊這次搭乘的是華航CI-7954航班包機，於當地下午3時50分起飛，並於台北時間8月30日上午11時抵達桃園機場，中午抵達下榻的香格里拉台北遠東國際大飯店。韋德齊8月30日至9月4日訪台，9月5日返抵捷克，訪團成員共89人，包括8位參議員、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）、36家企業代表，以及學術、科研、文化界人士。

在訪團抵達時，大家戴著印有台、捷國旗的口罩步入國賓門，而我國外交部長吳釗燮、立法院秘書長林志嘉等人，則以「擊肘」取代握手迎接。

不過，韋德齊被特定媒體質疑，為何唯獨他的口罩上沒有中華民國國旗？但事實是，他臉上的這片口罩，正是在4月疫情嚴峻期間，台灣捐贈給捷克的口罩，他感念於心，才特別戴上這片口罩，以表達感謝之意，此舉是有其象徵性意義。

在晚間吳釗燮開席宴請訪團時，韋德齊就戴上印上台、捷國旗的口罩，並且跟吳釗燮一起自拍；外交部也透過推特分享給國人。

▼吳釗燮晚宴招待捷克議長訪團，兩人戴著印有雙方國旗的口罩玩自拍。（圖／外交部提供）

