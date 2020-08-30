安徽16歲少年借不到錢殺嬸嬸　裸上身逃亡…村民嚇到不敢出門

▲王凱逃亡的身影被監視器拍下。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

安徽毫州16歲少年王凱25日疑因要不到錢，狠心將嬸嬸殺害後逃亡。當地警方事後在王凱家的牆頭發現清晰的「血腳印」，並對王凱發出懸賞通告，只要提供線索經查證屬實，將給予提供者10萬元人民幣（約42萬元新台幣）的獎勵。

根據《澎湃新聞》報導，王凱同村的一名居民透露，遇害者是王凱的遠房嬸嬸，30多歲，兩家同村，是親戚，住的也不遠，從來沒聽說過有過節，嬸嬸的7歲兒子也受了傷，正在醫院治療。

居民提到，王凱的父母多年前離異，父親再婚，另育有一女，王凱初中沒有讀完，輟學與父親一家人在外打工，但今年都待在家中，與60多歲的爺爺、奶奶同住。

居民指出，事情發生在25日晚間，聽鄰居說王凱是要不到錢才殺人的，接著附近村子來了很多特警、民警把守，警方還出動了無人機搜尋，並從附近村子的監視畫面中發現了王凱的身影，「監視器拍到王凱沒穿衣服在路上行走，還聽說他曾向村民討過水跟饅頭，當時不知道他是兇手。」

居民還說，由於王凱目前仍未被逮補，附近的村民都很緊張，不敢下地幹活。

事發之後，警方在王凱家的牆頭發現清晰的「血腳印」，並發出了懸賞通告，只要提供線索經查證屬實，將給予提供者10萬元的獎勵。

▼警方發布10萬元的懸賞通告，希望知情人士提供線索。（圖／翻攝澎湃新聞）

