　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

安徽16歲少年借不到錢殺嬸嬸　裸上身逃亡…村民嚇到不敢出門

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼安徽16歲少年借不到錢殺嬸嬸　裸上身逃亡…村民嚇到不敢出門。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲王凱逃亡的身影被監視器拍下。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

安徽毫州16歲少年王凱25日疑因要不到錢，狠心將嬸嬸殺害後逃亡。當地警方事後在王凱家的牆頭發現清晰的「血腳印」，並對王凱發出懸賞通告，只要提供線索經查證屬實，將給予提供者10萬元人民幣（約42萬元新台幣）的獎勵。

根據《澎湃新聞》報導，王凱同村的一名居民透露，遇害者是王凱的遠房嬸嬸，30多歲，兩家同村，是親戚，住的也不遠，從來沒聽說過有過節，嬸嬸的7歲兒子也受了傷，正在醫院治療。

居民提到，王凱的父母多年前離異，父親再婚，另育有一女，王凱初中沒有讀完，輟學與父親一家人在外打工，但今年都待在家中，與60多歲的爺爺、奶奶同住。

▲▼安徽16歲少年借不到錢殺嬸嬸　裸上身逃亡…村民嚇到不敢出門。（圖／翻攝澎湃新聞）

居民指出，事情發生在25日晚間，聽鄰居說王凱是要不到錢才殺人的，接著附近村子來了很多特警、民警把守，警方還出動了無人機搜尋，並從附近村子的監視畫面中發現了王凱的身影，「監視器拍到王凱沒穿衣服在路上行走，還聽說他曾向村民討過水跟饅頭，當時不知道他是兇手。」

居民還說，由於王凱目前仍未被逮補，附近的村民都很緊張，不敢下地幹活。

事發之後，警方在王凱家的牆頭發現清晰的「血腳印」，並發出了懸賞通告，只要提供線索經查證屬實，將給予提供者10萬元的獎勵。

▼警方發布10萬元的懸賞通告，希望知情人士提供線索。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲▼安徽16歲少年借不到錢殺嬸嬸　裸上身逃亡…村民嚇到不敢出門。（圖／翻攝澎湃新聞）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
獨／追幕後真凶卡關！律師要狙擊館長槍手「做這件事」阻手機解密
新北10歲童突起跑穿越馬路「遭撞噴飛半空中」！恐怖影片曝光
「刺青男」同台孫安佐..近看是饒舌歌手！禁藥王也來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

央視揭露「大胃王吃播」黑幕！主播「吃一口吐一口」假嗑30碗麵

安徽16歲少年借不到錢殺嬸嬸　裸上身逃亡…村民嚇到不敢出門

長腿妹當街遭男友屠殺！「磚塊爆頭」影片瘋傳　他PO自拍：不後悔

捷克議長抵台將見蔡英文！陸譴責：韋德齊個人政治算計

2船在台海平潭島附近相撞！　福建籍漁船沉沒「12人捲進大海」

快訊／上海再增1例「台灣輸入」確診　27日抵達隔離期出現症狀

陸網購App瘋炒「黑豹」聯名鞋！3840元飆至1.3萬　惹炮轟：賺黑心錢

快訊／山西飯館突坍塌「29人被壓死」　他80歲壽宴變喪事：老婆滿臉血

任正非：華為想點燃5G燈塔　被美大棒打昏「政治家希望我們死」

駐英外交官大增引擔憂　陸：中英合作增加「人員自然成長」

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

調皮萌娃解尿布媽黏回正確位置　下秒他露得意笑容：我又解開囉

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

Lulu闖金鐘收「鍍金禮物」：什麼爛東西！　突擊ETtoday遇男粉表白「單膝下跪送花」

坎坷男豆漿店成焦屍無人辦後事　神秘暖心董娘：我來送他一程！

央視揭露「大胃王吃播」黑幕！主播「吃一口吐一口」假嗑30碗麵

安徽16歲少年借不到錢殺嬸嬸　裸上身逃亡…村民嚇到不敢出門

長腿妹當街遭男友屠殺！「磚塊爆頭」影片瘋傳　他PO自拍：不後悔

捷克議長抵台將見蔡英文！陸譴責：韋德齊個人政治算計

2船在台海平潭島附近相撞！　福建籍漁船沉沒「12人捲進大海」

快訊／上海再增1例「台灣輸入」確診　27日抵達隔離期出現症狀

陸網購App瘋炒「黑豹」聯名鞋！3840元飆至1.3萬　惹炮轟：賺黑心錢

快訊／山西飯館突坍塌「29人被壓死」　他80歲壽宴變喪事：老婆滿臉血

任正非：華為想點燃5G燈塔　被美大棒打昏「政治家希望我們死」

駐英外交官大增引擔憂　陸：中英合作增加「人員自然成長」

快訊／玉山獼猴寶寶遭路殺　媽媽悲痛「抱屍覓食7天」放下！

屏東縣自媒體暨新聞記者職業工會成立　蘇清泉、林育生到場致意

18歲男剛拿到機車駕照北宜跑山　遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

獨／高雄40歲電焊工「鬼絆腳」常摔倒　這支翹不起來！醫曝：蹲太久

全球城市小姐先生「結果出爐」！　冠軍神似桂綸鎂

長腫瘤＝癌症？從「出現3部位」初判罹癌機率高低　旋風式爆長慘了

燒陽明山蔣中正銅像案　二審逆轉判2男毀損有罪

瘦肉精使乳癌、肺癌惡化！食安公聽會3大重要提醒一次看

身心障礙男趁家人不注意「閃電離家」　遇雨躲麵包店多虧他才能返家

央視揭露「大胃王吃播」黑幕！主播「吃一口吐一口」假嗑30碗麵

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

大陸熱門新聞

山西飯館突然坍塌29人被壓死

上海再增1例「台灣輸入」確診

曾當街「裸下跪」皮帶鞭臉！　人夫與小三開房7hrs「渾身傷死亡」

徐曉冬為館長飆罵陸網友：陳之漢我兄弟！

長腿妹當街遭男友「磚塊爆頭」屠殺

陸網購App瘋炒「黑豹」聯名鞋

「太極宗師」馬保國重出江湖！被「袈裟老衲」如來神掌狠狠打臉

《八佰》票房破12億！ 影評人觀後感..陸熱血、台尷尬

任正非：華為想點燃5G燈塔　被美大棒打昏

吃剩飯鋼鐵男失明、癱瘓！5種隔夜菜吃了恐沒命

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

36歲女低頭吃麵慘遭砍頭！兇手淡定離去

2船平潭島海域相撞　12人捲進大海

情侶開房3天遭現場直播！他崩潰：就沒停過

更多熱門

相關新聞

安徽132萬人離家避難！2516億蒸發

安徽132萬人離家避難！2516億蒸發

受強降雨等因素影響，大陸多地自6月起相繼爆發洪澇災害，其中安徽作為重災區，入梅後創下有氣象記錄以來五個歷史第一，包括梅雨期之長、暴雨日數之多、累計雨量之大、覆蓋範圍之廣、梅雨強度之強，直接經濟損失591.6億元（人民幣，下同，約新台幣2516億元）。

員警攔贓開槍擊斃少年　二審判5月

員警攔贓開槍擊斃少年　二審判5月

呆萌妹遭大叔襲胸！黑衣少年帥氣衝出解救反遭殃

呆萌妹遭大叔襲胸！黑衣少年帥氣衝出解救反遭殃

安徽爆志賀氏菌！3天內493人感染

安徽爆志賀氏菌！3天內493人感染

習近平主持「長三角一體化」會議

習近平主持「長三角一體化」會議

關鍵字：

安徽少年

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

孫安佐健美比賽「白斬雞」超顯眼

前拓荒者明星球員羅賓森逝世享年53歲

中彈後43小時　館長首現身曝照片

館長案槍手　傳替「竹聯雷堂」辦事

館長槍擊後首直播　助理曝現況

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

放話「灌藥館長老婆」！屁孩下場慘了

館長拍「尊龍KTV腥色包廂」傳惹2大黑道

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

3霸狂打運將被4援軍逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

腳上還有Keanna刺青！謝和弦後悔了「蓋掉不吉利髒東西」

更多

最夯影音

更多
賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙
Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面