夫妻2300元大膽玩3P！共享女友下體有機關　 3個月被操壞

圖、文／鏡週刊

長廊盡頭是娃娃休息室，推開門，角落裡一個女孩坐在輪椅上，乍看以為是工作人員，仔細一瞧，才發現是娃娃。伸手去摸娃娃臂膀，光滑膚觸如嬰兒。娃娃們在房間裡或坐或躺，沙發、椅子四散著衣服和假髮，再走進浴室，等待清潔的娃娃屍首分離，洗刷乾淨的軀幹高高懸掛，等待晾乾，望之簡直是電影《奪魂鋸》的場景，故而幫娃娃們化妝的美妝師小蕗對我們說：「一開始在這邊工作會怕怕的，因為我很怕鬼，剛幫娃娃畫眼線、黏假睫毛時，都很害怕她們會突然對我眨眼睛。」

▲矽膠娃娃旅館預設客群是25到45歲，但實際接觸發現客群下修到18歲到40歲，而且白領階層居多，就單純來釋放壓力。（圖／鏡週刊提供，下同）

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小蕗原是服飾專櫃小姐，去年冬天旅館開業，朋友介紹她來替娃娃梳化。美妝的事，旅館十來個男孩子員工全然不懂，添購假髮、衣服、上妝，她全權做主。她依據娃娃的臉型，給予不同的妝髮、給予名字，等於也給了靈魂。她從美妝公社、網美IG掌握流行趨勢，也從日劇和韓劇汲取靈感。

小蕗近期最得意之作是把娃娃化妝成韓劇《梨泰院》的女主角「趙以瑞」，「從梳開頭髮到上妝，至少一個小時，畫得很美，會很有成就感啊！但男生完事之後，她們被送回來，看見她們頭髮都亂了，口紅都掉了，就會很煩，覺得你們這些男孩子到底在幹嘛啊？」

看見心愛的大型芭比娃娃淪為男孩子的肉便器，被摧殘不成人形，小蕗心裡難過得不得了，但轉念想想，餐廳廚子菜燒得精美，最大的成就不就是希望菜餚被吃得杯盤狼藉，想到這點，她就釋懷了。

加熱棒先行 溫體接客

我們在休息室與小蕗閒聊，一旁工作人員拿著特製加熱棒放進娃娃下體，客人就在路上了，等等娃娃放上床，務必讓他們感受到活人的體溫。那過程簡直是熱菜了。娃娃是菜餚，男人是食客，小蕗是廚師，而欲望食物鏈的總鋪師就是33歲的已婚爸爸Kyle。

Kyle去年冬天和朋友集資近900萬元，跟商務旅館租下一整個樓層開張幹活。開店契機為何？「說到這個就很害羞，以前比較荒唐，就是一群男孩子出去玩，難免會叫小姐，但網站上說H罩杯，來的人卻圖文不符。所以我來做這個，男人需求在哪裡，商機就在哪裡。本來全台灣就只有我們一家，現在也有其他競爭者，不過不具規模，現在也沒聽到什麼風聲。男人去外面玩，怕在那些場合碰到認識的，這裡不會，而且不會有感染性病的擔憂。」

Kyle在肺炎蔓延時展店，他算過了，疫情嚴重時，每天來客2、30位，但疫情趨緩後也是2、30位，開業至今9個月，來客人數近7,000人。

來的都是寂寞的宅男？「我一開始以為是宅男，客群設定是25歲到45歲，但實際接觸發現客群下修到18歲到40歲，而且白領階層居多，就單純來釋放壓力。也有夫妻、情侶一起來，他們來想3P吧，但不可能找真人，娃娃這個時候就變成了這些伴侶們的情欲輔具。」

平均一天2、30位客人，應該很快就回本了吧？「我也想要這麼好賺啊！但娃娃的損耗率是你沒有辦法想像的。一隻娃娃正常使用，可以撐10年，因為10年間，一個成年男人太不可能每天一夜7次，但我們這邊的狀況是3個月就壞了。客人一來，我們會向他說明該怎麼使用，但還是有很多暴力操作的狀況，像開幕第一天，就有一隻娃娃整隻手腕斷了，我們也不大可能跟客人索賠。」Kyle說。

客人和旅館透過LINE聯絡，有客人會要求他們準備皮鞭、蠟燭，Kyle說這是一門服務業，就盡量滿足客人需求，但他唯一無法妥協的是許多蘿莉控會希望他們提供小女孩娃娃，這點他絕對無法讓步。



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