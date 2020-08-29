夏天就是要喝啤酒！2020金牌野餐音樂會台中登場　6大活動區+宇宙人、美秀集團陪你共聚歡樂

▲Summer Together金牌野餐音樂會將在9月5日於台中市民廣場舉辦，邀請民眾到場同樂。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

夏天、豔陽當然還要有啤酒！炎熱的夏日就是想要來一杯啤酒消除全身的暑氣，但獨自喝酒多沒意思，為了喚醒民眾久違的夏日共聚時光，台灣啤酒將在9月5日於台中市民廣場舉辦「Summer Together金牌野餐音樂會」，把人氣市集、網美野餐、裝置藝術、互動遊戲以及台啤人氣商品通通搬來現場，白天有悠閒的爵士樂團現場表演，晚上則有宇宙人、吳卓源、美秀集團以及?te壞特陪大家度過，野餐、音樂、啤酒一次到位，要大家在這個整個夏天聚在一起，喝著台啤共度週末。

「Summer Together金牌野餐音樂會」以「一塊」做號召，邀請民眾一塊野餐、聽音樂、逛市集以及與最重要的台啤人氣商品「一塊飲作伙」，將台中市民廣場分成大型舞台以及6大活動區，包含以18天生啤周邊打造出的「網美野餐拍照區」讓你怎麼拍怎麼美，跟朋友留下最熱血的回憶；還有用大型啤酒箱陳列出的「裝置藝術區」，走進去濃濃的「台灣味」就像來到熱炒店一樣熱鬧；「人氣市集+台中人氣美食區」也邀請到近30個人氣攤位以及文創商品，穿梭在攤位中間不知不覺時間都溜走了。

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「台啤銷售專區」則網羅台啤人氣商品，不管是經典台啤、金牌台啤、18天生啤酒，還有活動專屬水果啤酒冰沙、酒香香腸等在這裡通通都有；主打「微嗨有理，自由無醉」的金牌Free也設有「試飲互動區」，只要通過考驗，就能享受到零酒精的暢快；最後在「台啤行動車」能跟著台啤女孩體驗倒酒挑戰，來測試能不能完美達成任務。六大活動區活動完全For Free，很適合跟朋友度過久違的夏日悠閒時光。

「Summer Together金牌野餐音樂會」除了美食、啤酒、好友，最不能缺少的就是音樂圍繞！在慵懶舒服的野餐氛圍下搭配Jazz音樂讓身心超放鬆，接著跟著DJ Pani帶來音樂熱浪，在「咚滋咚滋」熱血節拍中忘記煩惱，再與三五好友一起欣賞藝人美秀集團、吳卓源、?te 壞特以及宇宙人輪番接力演出，從下午三點一路玩到晚上，隨著音樂盡情搖擺、揮灑夏日汗水直到夜晚來臨，跟朋友留下最深回憶，搭配一杯清涼台啤商品，微醺氣氛輕鬆Get！

不能喝酒的人也先別失望，超受辦公室歡迎的團購神品「金牌Free」也在現場設置試飲互動，只要到現場金牌Free攤位通過籃球九宮格大挑戰，或是到「Let me Free」拍照區打卡炫耀，就能享受金牌Free享喝就喝的無負擔暢快感。無酒精卻充滿濃厚啤酒味的金牌Free，對於不能喝酒或是要開車回家的民眾來說無疑是最大福音，低熱量無負擔是野餐的絕配神物，繼續跟朋友玩翻整個活動現場毫無問題！

還在煩惱週末不知道該怎麼度過嗎？快把「Summer Together金牌野餐音樂會」寫在行事曆上，9月5日跟朋友一起到台中市民廣場Free整天。

【Summer Together金牌野餐音樂會活動資訊】

時間：2020年9月5日(六) 15:00~20:00

地點：台中市民廣場 (台中市西區公益路與中興路交叉口）



※入場請戴口罩、保持社交距離並配合現場防疫指示※

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▼「微嗨有理，自由無醉」，一起享受金牌Free無酒精的暢快風味。