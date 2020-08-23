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颱風餘威...後壁湖漁港11立槳水客體力不支　海巡2艇救援

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記者陳崑福／屏東報導

受巴威颱風外圍環流影響，恆春墾丁外海風浪很大，後壁湖漁港23日早上有11位立漿遊客，因體力不支，無法自行返回岸際，海巡署獲報出動兩艘巡艇將他們平安載回岸，結束一場虛驚。

▲海巡署人員23日早上在墾丁後壁湖外海，救回11位 立漿遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署人員23日早上在墾丁後壁湖外海，救回11位 立漿遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲海巡署人員23日早上在墾丁後壁湖外海，救回11位 立漿遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼海巡人員救回立漿遊客。

▲海巡署人員23日早上在墾丁後壁湖外海，救回11位 立漿遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡署第八巡防區指揮部今天上午11時許接獲「118」報案，報案人彭先生表示「於後壁湖漁港港口左側海域發現數名立槳民眾疑似體力不支，無法自行返回岸際，請海巡署派員前往救援」。

第八巡防區指揮部獲報，立即派遣第十四海巡隊、第六岸巡隊後壁湖安檢所及線上巡邏人員共2艇1車17員前往現場協處救援，經瞭解民眾自後壁湖漁港左側保育沙灘下水遊憩立槳，惟海象受「巴威」颱風外圍環流影響，沿岸浪況較差，故發生體力不支，無法自行返回岸際情況。

還好返港遊艇業者發現後立刻撥打「118」通報海巡署協處，並通知友船先載回9名遊客，其他2名遊客再由第十四海巡隊PP-3576艇及PP-3567艇接駁及戒護進港，因遊憩立槳民眾全程穿著救生衣故未有明顯身體不適情形，在碼頭休息恢復體力後即向海巡隊員及遊艇業主致謝離去。

海巡署第八巡防區指揮部表示，民眾於岸際戲水或參加水上活動務必注意自身安全，切勿至危險水域及未設有救生員之岸際戲水，如發生危安或溺水等情事，請立即撥打「118」海巡服務專線，我們將第一時間投入能量執行救援及協助。

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