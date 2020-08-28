台中南天宮關聖帝君普渡法會　1500箱愛心供品全捐弱勢

▲▼台中南天宮上午發放1500箱愛心物質給弱勢，主委吳光雄（下）協助搬上車。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市南天宮每年農曆6月關聖帝君聖誕時，都會舉辦3天的超拔普度大法會，今年信眾提供的供品多達1500桌，南天宮28日全數發送給1500戶低收入戶，由東區、北區、南區、大里區、太平區、中區等6區里長代領，民政局副局長徐照山代表台中市長盧秀燕到場，徐照山說，感謝廟方長年推動公益慈善活動，向廟方致上最高敬意。

南天宮上午發放愛心物資，信徒捐出的1500大箱供品全擺在廟前，相當壯觀，主任委員吳光雄說，南天宮主祀關聖帝君，每年農曆6月24日關聖帝君聖誕都會舉辦超拔普渡法會，今年信眾提供的供品多達有1500桌，全數捐給弱勢家庭。

供品包括沙拉油、白米、麵條、罐頭、米酒、飲料、麥片等，打包成1500大箱捐出，關懷台灣各角落弱勢家庭。

吳光雄說明，南天宮關帝廟主要宣揚儒釋道學說，倡導忠義精神，以「宗教、文化、教育、醫療、慈善」為宗旨，期待讓這樣的善循環年年傳遞下去，讓受惠的家庭未來也有能力一起參與慈善公益的行列，知足感恩。

除了民政局副局長徐照山代表台中市長盧秀燕出席外，還有市議員李麗華、邱素貞、林碧秀、6區區長與里長逾百人。

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