蔡正元酸蘇貞昌沒讀三國志：用赤壁之戰死亡率推估「應擴建五指山公墓」

▲蘇貞昌、蔡正元。（合成圖／記者李毓康攝、記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九因針對兩岸議題提出「首戰及終戰」，與民進黨的隔空互嗆，行政院長蘇貞昌搬出《三國演義》赤壁之戰批評馬英九，強調面對侵略，最重要的是展現決心。對此，前立委蔡正元27日表示，蘇貞昌可能沒讀《三國志》，當時孫權和劉備聯軍死亡率達64％，按照此比例，「應該要寬列預算，優先擴建五指山公墓」。

蔡正元在臉書表示，蘇貞昌說要發揮赤壁之戰的力量，用5萬人的兵力打敗80萬人的軍隊，「這是1:16的勝績」，目前台灣兵力有18萬，1:16就可以擊敗288萬人的軍隊，而中國大陸軍隊約300萬人，剛好就是赤壁之戰可以被擊敗的比例，「所以，祝福蘇貞昌率領18萬軍隊擊敗300萬軍隊，一定可以成為戰爭英雄，太棒了！蘇貞昌加油！」

蔡正元嘲諷，不過蘇貞昌可能只讀文學作品的《三國演義》，沒有讀正史的《三國志》，雖然曹操宣稱有80萬軍隊，但事實上只有19萬人，雙方兵力比例應降為1:3.8，按此比例推估，蘇貞昌的18萬兵力只能擊敗68萬的軍隊。

蔡正元指出，為了讓蘇貞昌成為戰爭英雄，除了準備好現代化掃把以外，還要募兵或徵兵61萬人，「相信找林昶佐、林飛帆、陳為廷、黃國昌等這些不當兵的年輕人率先從軍、登高一呼，1450網軍必定踴躍當兵，如果人數不足，還可以從817萬人中徵兵，兵源絕對不虞匱乏」。

蔡正元提醒蘇貞昌，雖然孫權和劉備聯軍以5萬人勝戰，但也造成3萬2千人死亡，死亡率64％，「蘇貞昌如果率領18萬兵力，將死亡11.5萬人，如果率領79萬人，將死亡50.6萬人，五指山公墓必然容納不下，應該要寬列預算，優先擴建五指山公墓」。

蔡正元還說，赤壁之戰跟八二三砲戰ㄧ樣，戰場都在「荒郊野外」，但台海戰爭的戰場可能就在六都，蘇貞昌至少要駐守ㄧ都，拿掃把戰至一兵一卒，保證人民百姓不受戰爭傷害，蘇貞昌加油。