「大稻埕煙火」觀傳局加碼新活動　力邀金曲歌王唱情歌陪過節

▲北市府觀傳局舉辦的「2020大稻埕情人節」加碼推出「夜來越美麗」活動。（圖／北市府觀傳局提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

原定22日登場的「2020大稻埕情人節煙火」受到巴威颱風影響，延期至29日舉辦。活動除了精彩的煙火秀外，北市府觀傳局還加碼推出「越夜越美麗活動」，永樂廣場周邊將自8月29日起至9月20日設置浪漫燈飾及裝置藝術；另外，原訂29日在永樂廣場的老情歌音樂會則順延隔天晚間登場，而來賓則包括「寶島歌后」紀露霞、「三金歌王」殷正洋等五組知名歌手及團體。

觀傳局表示，當天活動在精彩的愛你愛你煙火秀之後，觀傳局加碼推出第三波活動「夜來越美麗」，8月29日起至9月20日，長達1個月的時間在永樂廣場周邊設置浪漫燈飾及裝置藝術，點亮大稻埕歷史街區；而原定29日在永樂廣場的老情歌音樂會也順延至30日晚間登場，讓民眾不管白天或夜晚，都能感受滿滿的浪漫及經典小鎮魅力。

觀傳局指出，大稻埕是台北少數擁有深厚歷史傳承的百年老舖與創意街區，為推廣城市夜間觀光，觀傳局與大稻埕在地百年燈籠店「老綿成」合作，在永樂廣場打造一條馬卡龍繽紛色彩的燈籠隧道；在大稻埕遊客中心前亭仔腳也設置一座「心心相印」裝置，運用無數個大型方塊燈拼出一座顏色繽紛的大型愛心裝置藝術，有著「馬賽克藝術」繽紛效果，樹上還有愛心燈飾，都非常適合情人相約拍照打卡留下甜蜜時刻。

此外，為了帶領民眾細細領略大稻埕夜晚的風華，8月29日起到9月20日除了有燈飾裝置外，觀傳局也在30日晚上7時至9時舉辦「老情歌音樂會」，邀請紀露霞、殷正洋、「台語金曲歌后」江惠儀、「超級紅人榜全球巨星」陳孟賢、「金曲演唱組合」張三李四共五組知名歌手及團體，演唱一首首經典老情歌，讓人陶醉在懷舊美好時代。

觀傳局還透露，當天下午5時起還有在地文創及美食攤位大匯演，要讓民眾好聽、好看、好吃又好買，一邊欣賞大稻埕特色商品，一邊聽著動人旋律。

▼「老情歌音樂會」出席歌手及樂團名單。（圖／北市府觀傳局提供）