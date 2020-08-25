快訊／大稻埕煙火確定29日登場　480秒愛你愛你煙火放閃台北天空

▲大稻埕煙火秀。（2019年資料照／臺北市政府觀光傳播局提供）

記者袁茵／台北報導

先前受巴威颱風影響的大稻埕煙火節，確定延至8月29日登場。台北市觀光傳播局表示，480秒的愛你愛你煙火秀強力放閃，照亮整個台北夜空，活動當天現場無提供車位，會場接近捷運北門站、中山站、雙連站、大橋頭站，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往參加活動。

北市觀傳局長劉奕霆表示，22日活動因颱風臨時喊卡，經過市府團隊緊急協商及審慎評估天氣後，確定活動延至8月29日同時間同地點登場，長達480秒的“愛你愛你煙火秀”不變，萬芳、艾怡良等重量級歌手5小時情歌接力演唱也沒變，周邊文創市集及胖卡美食略為調整，整體活動精彩度依然充滿粉紅泡泡，誠摯邀請民眾帶著心愛的家人、朋友、情人來到現場，攜手共度專屬彼此浪漫的夜晚，只要跟心愛的人在一起，天天都是情人節！

同時，北市觀傳局也提醒民眾，為因應活動人潮，8月29日活動當天實施水門及市區交通管制：自8月29日上午6時起淡水河 1 號到 6 號水門管制車輛通行，下午6時起活動周邊市區道路實施交管，部分公車改道及站位取消停靠，8月28日10時堤外停車場及相關道路停車格淨空，請民眾多加注意。活動當天現場無提供車位，會場接近捷運北門站、中山站、雙連站、大橋頭站，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往參加活動。

北市觀傳局表示，此外，第三波活動「夜來越美麗」還有最夯的約會景點及IG美照打卡點，即日起至9月20日在永樂廣場浪漫登場，每天18:00-22:00亮燈，幸福燈飾讓你好拍、好玩、好甜蜜！更多活動及交通管制資訊請上臺北旅遊網查詢。