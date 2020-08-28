17歲步槍少年「當街擊斃」示威者　警察局長：遵守宵禁就不會發生

▲基諾沙示威釀槍擊悲劇，造成2人死亡1人受傷。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國威斯康辛州基諾沙（Kenosha）黑人男子遭警察槍傷事件，引發憤怒民眾連續數晚上街示威，結果25日晚間竟有一名自稱「武裝民兵」的17歲少年，持步槍當街射殺2人、重傷1人。基諾沙警察局長26日表示，如果示威者乖乖遵守宵禁，就不會發生槍擊事件。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，基諾沙警察局長米斯基尼斯（Daniel Miskinis）在記者會上表示，如果示威者和被指控的槍手都遵守晚間8點以後的宵禁，這起槍擊事件根本不可能會發生。

米斯基尼斯表示，無論槍手或是被害者都違反了宵禁，而宵禁的目的是為了保護民眾。「如果沒有人違規外出，也許情況根本不會發生。」

據悉，來自伊利諾州的17歲少年里騰豪斯（Kyle Rittenhouse）26日凌晨在街頭槍殺2人、重傷另1人，事後被控涉犯一項一級謀殺。

威斯康辛州基諾沙本周成為全美抗議警察暴力的風暴中心。日前一名警員當著3名孩子的面，在近距離朝29歲黑人男子布雷克（Jacob Blake）背後連開7槍，造成他重傷癱瘓，再次引發反種族歧視抗爭，情勢很快升級為暴亂。

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▼示威民眾縱火焚毀車輛。（圖／路透）

