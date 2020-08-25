解放軍075艦海試回來「桅杆變黑」　陸網友命名「台灣號」呼聲最高

▲首艘075型兩棲攻擊艦桅杆疑似被燻黑。（圖／翻攝微博@別跟我搶荔枝這個暱稱）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍首艘075型兩棲攻擊艦23日完成首次海試，返回上海滬東造船廠，但卻被現桅杆突然「變黑」，引起許多大陸網友的關注。此外，首艘075艦目前雖未正式命名，但大陸網友已提出許多意見，其中「台灣號」的呼聲最高。

據大陸自媒體報導，首艘075的首次海試長達18天，比遼寧艦、山東艦兩艘航母的首航時間加起來還長，直接跨過了磨合期，進行了極速航行、360度迴旋與極限飄移轉彎等測試。

不過，075結束海試回到上海滬東造船廠後，卻被發現桅杆「變黑」，大陸網友猜測，可能是被船隻排放的黑煙給「燻黑」的，雖然不美觀，但對性能應該沒有太大影響。

也有人提到，075今年4月曾發生火災，當時艦體尾部冒出大量濃煙，雖然火勢很快被撲滅，但艦體及內部艙室都出現被「燻黑」的痕跡，直言075真的跟「煙燻」很有緣。

此外，075的命名也引起大量的關注，由於075屬於兩棲攻擊艦，擁有強大的登陸作戰能力，被認為是解放軍「登陸台灣」的利器，許多網友都希望可以將其命名為「台灣號」，並建議075的二號艦、三號艦可命名為「香港號」及「澳門號」。

▲首艘075型兩棲攻擊艦建造過程中發生火災。（圖／翻攝鼎盛軍事）

