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彰化二水打卡奇景！　305年芒果樹透天厝間「夾縫」不斷生長　

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▲彰化二水305年土芒果樹長在透天厝之間。（圖／民眾提供）

▲彰化二水有棵305年土芒果樹長在透天厝之間。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

有看過305年的老欉芒果樹還長得比6層樓高嗎？！這樣的奇景就在彰化二水鄉源泉社區源泉國小附近，奇特的是，它屹立不搖的生長在2棟4層樓透天厝之間，綠意盎然還結滿芒果，每年還不斷的往上生長，展現強韌的生命力，也見證了300年前濁水溪林先生傳授籠仔篙引水灌溉灌溉整個彰化平原的奇蹟。

這棵土芒果樹，有「百年果王」稱號，直徑大約3公尺高約20公尺，也因為生長在民宅的中間，乍看真的很不可思議，這幾年已經成了遊客打卡的熱點，也經常看到有網友將它po上臉書，令人嘖嘖稱奇。

▲彰化二水305年土芒果樹長在透天厝之間。（圖／民眾提供）

▲土芒果樹綠葉扶疏。（圖／民眾提供）

據當地人指出，這棵芒果樹的傳奇真的很多，大約清光緒年間，一說被火燒、也有說是被風吹倒，樹曾經攔腰斷掉，隔年春天又長新芽、斷掉的樹幹又長出新枝，不過說也奇怪，四季更迭，樹幹竟不會旁生枝節，就這樣不停的往上生長，如今已經高到超過20公尺。

源泉社區協會理事長賴昭旭說，這棵土芒果樹，伴隨著二水人長大，可以說是源泉社區的「寶」，代代相承，樹的兩旁從低矮平房到蓋成連棟透天厝時，住戶都捨不得砍掉，特別為這棵老樹旁留下2公尺距離，讓樹的氣根可以生長，平日也不需要施肥剪枝或是灌溉，老樹也越長越健康，尤其葉子特別的綠。

▲彰化二水305年土芒果樹長在透天厝之間。（圖／民眾提供）

賴昭旭也說，每年初夏源泉村的村民們最期待的就是要來摘芒果了，不要看它已經300多年，它每年結出的芒果，品嚐起來更是香味四溢，但也因為樹太高都要動用到大吊車，摘果季一到簡直是好玩好吃又有趣，但也因為有這棵老樹，使得村民之間更加具有凝聚力了。

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