失聯8年娘家盼她回來杳無音訊　彰化「房仲警察」靠垃圾堆一張DM找到人

▲彰化婦失聯8年二水警察翻垃圾找到人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化二水鄉1名已婚婦失聯8年，家屬向警方通報陳婦失蹤，協尋至今音訊渺茫，田中分局二水分駐所警員劉釗宏不放棄尋找她的機會，便主動展開尋人行動，經過半個月鄰里訪查，甚至翻找陳婦以前住處遺棄的垃圾，今年7月在員林市找到婦人蹤跡。

7年前，這名失聯婦的母親病危，家人希望她能返家見母親最後一面，但也因為失聯，所以向警方通報她為失蹤人口協尋，可惜天不從人願，一直到她母親離世前，始終未能跟她見最後一面，即便如此，家人仍盼望能有一家團聚的一天。

到底這名婦人為何原因失聯8年，據了解她婚後與丈夫及公公同住在一起，後來丈夫因一場意外半身不遂住進安養院後便舉家遷移，期間她還到過花壇鄉內的安養院工作，但就是一直未與娘家人有過聯繫。

▲彰化婦失聯8年二水警察翻垃圾找到人，家人傳簡訊感謝。（圖／記者唐詠絮翻攝）

田中分局二水分駐所警員劉釗宏於7月6日得知警勤區內1名婦人列為失蹤人口將近8年，已達法定宣告死亡條件，又憂心她生命安危，且若仍在世恐因死亡宣告致其權益受影響，遂主動與報案家屬聯絡，確認婦人多年來未曾與他們聯繫，便主動展開尋人行動，透過鄰里訪查，甚至翻找婦人前住處遺棄的垃圾，皇天不負苦心人，讓他從垃圾堆中找到1張DM住址，便循線找到人，家屬得知婦人平安，終能放下長久以來的懸念，也為這趟長達8年的尋人之旅劃下圓滿的句點。

劉釗宏從警只有2年，為何有那麼高明尋人能力，他私底下透露，當警察前是在房仲業工作，第一時間便想到利用廣告單及住址尋找人，才會想到從一堆垃圾堆中著手，沒想到人真的還活在世上，也讓婦人一家團聚。

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