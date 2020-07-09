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她花600萬買中古透天厝　竟和3處墳墓當鄰居！原屋主賠42萬

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窗戶,房,凶宅,靈異（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲大多數人會對墳墓、陰宅產生畏懼、忌諱心理。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者崔子柔／綜合報導

新竹曾姓女子先前用600萬元購入一棟中古透天厝，不過她在入住後發現，距離房子20到30公尺附近的樹林中竟有3處墳墓，賣方吳男及仲介此前從未告知有此「嫌惡設施」，讓她身心靈都飽受折磨，才向新竹地院提告要求減少房價，法官最終判吳男應賠42萬6千元。

根據《自由時報》報導，曾女在簽約前後多次向賣方及仲介詢問，周邊是否有嫌惡設施，但得到的答案都是沒有，賣方也沒有在雙方不動產買賣契約書中及附件「不動產標的現況說明書」中告知。

曾女表示，房子周邊有墳墓，就會影響不動產價值，有了這種瑕疵，就算以賤價出售也怕是賣不出去，知道平時住在噴墓邊，不管在心理、生理層面都是種煎熬，她最後決定提告要求減少價金25%，等同於156萬元。

賣方吳男則指，附近的山坡屬國有地，上面的墳墓都是早已荒廢的無主孤墳，曾女多次前往現場看過，但還是同意購買，可見當時「應該不在意」墳墓的存在，台灣山坡上常見荒廢的無主孤墳，不至於影響房價。

吳男也引述房仲說法，墳墓平常都被雜草遮蓋，是在清明節時有人清掃過才露出來，不屬於會對生命安全構成威脅、對居家生活寧適度產生干擾的嫌惡設施，曾女沒理由以此要求減價。

自由時報記者前往該地發現，3處墳墓都被茂密的樹林遮掩，路過也不會注意到。

3處墳墓與不動產的距離為20到30公尺之間，法官考量大眾對於墳墓通常會產生畏懼、忌諱心理，多少會影響房產價值，最後根據其可視性、遮蔽性、管理性等因素進行分析後，判定影響不動產的比例約為8.5%，判吳男應賠償42萬6千元。

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