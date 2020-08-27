花東米其鄰農業體驗嘉年華　28日鐵花新聚落登場

▲花東米其鄰將在鐵花新聚落登場，民眾可進行農業體驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

集結台東、花蓮各農會舉辦的「2020花東米其鄰~農業體驗嘉年華活動」，將於28日下午4點在台東市鐵花音樂新聚落的台東縣農會農漁會物產館旁草皮舉行，台東縣政府農業處長許家豪表示，花東在地特色農業的各種好物「攏底嘉」，歡迎你來品嚐及體驗。

為了鼓勵民眾踴躍參加活動，主辦單位台東縣農會還推出提早入場的2百位民眾有早鳥優惠，現場前3百位消費滿5百元的民眾可享免費的農遊券、品嚐券。

許家豪指出，活動現場將由剛剛拿下金饌米獎雙料冠軍的池上農會，推出「好米來Bingo!!!」；台東地區農會最受國人歡迎的大目釋迦，正香甜等著你來嚐一嚐；成功農會的養生木虌果大餐、鹿野農會獨家風味的紅烏龍冠軍茶、關山米乖乖等。

許家豪說，花蓮的富里、玉溪農會則推出鹹鴨蛋DIY、客家大湯圓、炒米香體驗讓整個嘉年華活動更豐富更趣味。除了農會的活動之外，縣內各個農場也拿出看家本領，推出20幾種獨家的體驗，以及20多種在地好物品嚐。

除了農業體驗之外，現場還推出「幸福台東農遊趣」遊程，搭配台東現在最夯的農業體驗及體驗，如：現在正在進行的熱氣球活動、太麻里金針山的花海，還有最熱門的縱谷農村遊，歡迎你來了解遊程、加入農遊趣。

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