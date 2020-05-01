▲▼ 鐵花新聚落連假起實施社交距離管制，公單位聯合視察。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府為落實與業者達成的「防疫123」政策共識，配合中央流行疫情指揮中心發布社交距離管制措施，遊客於室外須保持1公尺以上安全距離，避免過度群聚造成傳染風險，台東縣政府自1日起於鐵花新聚落實施社交距離管制措施，縣府各單位今前往視察，除歡迎大家利用連假到台東旅遊，也感謝配合防疫政策，讓旅客與鄉親更安心。

經台東縣政府觀光處、衛生局及環保局3單位聯席視察後表示，雖然新冠肺炎疫情在台東目前是零確診與零隔離狀態，顯示縣內防疫有成也感謝各單位配合辛勞，不過此次51連假，台東地區飯店住房率仍受不小影響。因此縣府研商自連假起至疫情結束，針對縣轄熱門景點進行妥善防範工作仍屬必要，透過跨機關整合來落實強化防疫力度，希望縣民及遊客配合縣府防疫措施，阻絕疫情於縣外。

觀光處則指出，鐵花新聚落場域內包含鐵花市集、表演場所及各式賣店3大部分，防疫重點均以避免群聚現象為主，鐵花市集及表演場所部分以防範遊客群聚及保持良好社交距離為目標，本府張貼距離標示地貼及以角錐規劃一致性動線，以利遊客保持安全距離；各式賣店因屬封閉場所，採取場所門口擺設立牌告知遊客進入必須保持社交距離，並要求各商家進行自主管理店家內部防疫措施，適度管制來店遊客分流入店。

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