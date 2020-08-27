思科、Riot宣布合作《英雄聯盟》賽事網路品質提升200%

▲思科位於中國上海的公司。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

在電子競技領域，網路品質將會直接影響選手競賽體驗與玩家觀賽感受，甚至影響到戰隊賽事成績。為了解決這問題，網路解決方案領先提供者思科（NASDAQ： CSCO）、Riot Game 雙方共同宣佈達成長期戰略合作，將為全球五大洲及三大國際賽事網路效能有效提升200%。

英雄聯盟電子競技已於過去十年成為世界最大型的電競賽事，並曾於2019年世界大賽決賽中創下平均每分鐘觀眾達 2,180 萬人的紀錄。然而在過去幾年的賽事當中，曾發生過多次因為網路、設備當機等問題，造成比賽暫停的窘境，甚至在半決賽也曾發生過直播中斷，玩家無法在線觀戰的問題。

受到疫情影響，2020 年英雄聯盟全球總決賽取消往年每個城市接力舉辦的賽制，全球總決賽將改為全程在中國上海舉辦，思科在賽事前夕宣布成為英雄聯盟電子競技（LoL Esports）的官方長期企業網絡合作夥伴，無疑為觀眾們打了一劑強心針。

思科還宣布，未來將為全球五大洲及三大國際活動提供可靠的基礎建設及網絡功能，改善專業電競選手的競技體驗，同時提升電競粉絲的觀賽體驗。

官方資料指出，思科的網路解決方案將著重提升《英雄聯盟》電競的專屬私人遊戲伺服器「The Realm」，藉此支援《英雄聯盟》世界大賽（The League of Legends World Championship）、季中邀請賽 （The Mid-Seasonal Invitational）， 以及全明星賽 （The All-Star Event）等三大賽事。

在網絡技術方面，思科宣布將采用旗下最新的 UCS 刀鋒及機架伺服器，以至 Nexus 資料中心交換器，從而協助大幅改善遊戲效能及廣播功能。此外，思科亦將為 Riot 的區域廣播中心提供更靈活架構，以支援未來全球電競賽事的競爭完整性。

「召喚峽谷」網絡延遲降低至 1 毫秒

《英雄聯盟》賽事是一項需要快速戰略規劃及快捷反應時間的電競活動，因此怎麼幫電競選手們把遊戲延遲（通稱：Ping值）情況降至最低是首要任務。為了提升遊戲體驗，雙方特別“The Realm”內導入思科網路技術，讓選手於「召喚峽谷」內的網路延遲減至低於 1 毫秒，從而實現近乎即時的反應時間及不間斷遊戲體驗。

官方指出，全新思科伺服器的原始網絡效能，預計比以往應用的技術提升高達 200%。

區域廣播中心再升級

此項合作中，Riot Games 還將於區域工作室內部署超過 200 個全新錦標賽遊戲伺服器，透過思科全新 Intersight SaaS 解決方案進行中央管理。

這項解決方案主要使用思科 UCS B 系列刀鋒伺服器、C 系列機架式伺服器及 Nexus 3000／7000 系列交換機，Riot Games 可於 12 個區域廣播中心內建立通用的基礎建設，包括虛擬化、儲存及運算，從而為區域專業賽事帶來更卓越的效能、減低延遲時間，並方便未來有可能推出的全新電競應用程序。

Riot 全球資料儲存量提升 3 倍

Riot Games 將對其全球物件儲存系統進行全面擴展，以支援內容分佈、媒體處理及全球內容存檔。透過思科的儲存優化運算解決方案，Riot 將建立可用儲存量及容量高達 3 倍以上的存檔數據庫，以保障遊戲內容的安全性。

此外，思科近期也表態有意收購總部位於美國加州 Campbell 的私人公司 BabbleLabs。這家公司主要針對網絡視訊體驗的提升，能夠通過 AI（人工智能）技術區分人類語音和多余雜音，提升通訊和會議應用程式的品質。

2020 年《英雄聯盟》冠軍賽事從 2020 年 9 月 25 日開始，冠亞軍總決賽定於10月31日在上海浦東足球場舉行。