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連遇美印打壓！Tiktok執行長梅耶爾辭職　從迪士尼跳槽僅三個月

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▲▼抖音,tiktok。（圖／路透）

▲Tiktok成為中美角力的犧牲品。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

抖音國際版TikTok正式對美國政府提出訴訟，不過，官司仍未正式進行，TikTok全球CEO凱文·梅耶爾（Kevin Mayer）先通過全員信的方式，向員工宣佈辭職的消息。對此，Tiktok母公司字節跳動回應，「尊重凱文的決定，也感謝他為TikTok付出過的努力。」

《澎湃》報導，凱文·梅耶爾原先在迪士尼公司擔任高管，他今年5月高調加盟字節跳動，成為字節跳動首席運營官（COO）兼TikTok全球首席執行官（CEO），任期從6月1日開始，直接向字節跳動創始人兼首席執行官（CEO）張一鳴彙報。

報導指出Ｍ，凱文·梅耶爾接手TikTok後，TikTok接連遭遇來自印度政府和美國政府的行政令，可能是導致其辭職的直接原因。他在內部員工信中提到，「近幾周，宏觀環境突變，公司可能需要因此作出一些調整，我的崗位將會受到影響，對此我思考了一番，我決定離開。」

另，英國《金融時報》報導，凱文·梅耶爾沒有預料到TikTok會捲入中美之間的緊張局勢。TikTok美國總經理瓦妮莎·帕帕斯（Vanessa Pappas）將暫代TikTok全球負責人，帶領TikTok美國團隊。

▲Tiktok宣布起訴美國總統川普。（圖／路透）

▲Tiktok起訴美國總統川普。（圖／路透）

 

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