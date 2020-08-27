「閃喔撞到不負責喔！」兩津勘吉配音員身分曝光　網驚：姪子是統一獅球星

▲兩津勘吉為《烏龍派出所》的男主角。（圖／記者蔡玟君攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日本人氣漫畫《烏龍派出所》的劇情內容無厘頭，因此深受大、小朋友的喜愛，且紅遍多國。台灣的電視台也有播出《烏龍派出所》，而男主角「兩津勘吉」的配音員近期受到熱烈討論，因為有網友發現，為阿兩增添搞笑氣息的配音員「林協忠」，竟是統一獅投手林其緯的叔叔。

一名網友在PTT的Baseball板上，以「震驚！林其緯的叔叔」為題發文，有著可愛緯、小公主外號的林其緯除了是「統一7-ELEVEn獅」的當紅投手，同時也是「兩津勘吉」配音員林協忠的叔叔。兩個可說是完全扯不上邊的人居然有著叔姪的親屬關係，這讓原PO得知後，不禁直呼，「天啊！太令人震驚了！」

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▲林其緯是林協忠的姪子。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

不少有看到貼文後，紛紛留言回應，「我覺得最成功的台配」、「閃喔閃喔！撞到不負責喔」、「哇！真的不知道」、「還有火影忍者也是」、「居然是阿兩」、「阿兩的配音我記得是他沒錯」、「真的欸！長很像」。

據悉，林協忠的配音特色為「國、台語並用」，且對搞笑的角色游刃有餘，除了為《烏龍派出所》的兩津勘吉配音外，也有為《銀魂》的坂田銀時、《火影忍者》的奈良鹿丸（ep.23起）、《馬達加斯加爆走企鵝》的企鵝老大等知名角色配音，代表作不勝枚舉。