成大醫院開刀房喋血！林光宇7刀猛刺護理師「判賠150萬」

記者柯沛辰／綜合報導

成大醫院體外循環師林光宇2018年9月衝入手術房，持刀猛刺陳姓護理師7刀，被依殺人未遂判處2年10個月。事後，陳女幸運撿回一命，求償391萬元。台南地院民事庭26日判賠150多萬元，但林光宇認為金額太高，不排除上訴。

成大醫院2018年發生手術室喋血案，導火線疑似是職場霸凌事件，引起各方關注。林光宇認為，體循師組長陳女長期帶頭霸凌，要求組員不跟他講話，不僅訂點心、餐點或科內聚餐不讓他參加，還常挑剔工作，將困難工作交給他，讓他長期感到不滿。

林光宇供稱，羅姓主任平時聽陳女回報情況，時常罵他，以工作態度不佳、人緣不好等理由要求辭職，還請陳女在LINE群組傳訊息，請其他組員不要擔任他的職務代理人，以此刁難請假。

2018年9月28日案發當天，羅姓主任再度來到辦公室逼他離職，要求他在同年10月7日前搬離現有座位，獨自搬到放儀器的小倉庫。林光宇認為是陳女暗中安排，上午8點45分氣憤持蝴蝶刀衝入準備動手術的開刀房，當著胡姓醫師、一名麻醉師、呂姓體循師及尚未麻醉的病患面前，朝陳女的胸、腹猛刺7刀。

▲成大醫院前體循師林光宇（左）、台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳（右）。（資料照／記者林悅攝）

胡姓醫師見狀搶刀，不幸手部受傷，整個行兇過程約1分鐘。林光宇犯案後快速離去，先回辦公室放下兇刀、更換衣服，隨後在臉書發表「終結霸凌」一文，自曝遭長期霸凌，還貼出LINE群組的對話翻拍照，可見陳女提到「主任說以後他休假，不許任何人當他職代」。文章發出後，林到附近派出所自首，所幸陳女經急救撿回一命。

事後，台南高分院查無霸凌實際證據，但監察院調查後，仍糾正成大醫院2大疏失，一為林光宇因排班問題遭辱罵拉扯、提告，整起事件明顯為職場暴力，卻未依規定通報院內相關單位；二為羅姓主任處理同事間衝突，不僅多次告知林光宇另覓他職，還將其座位調整至儀器庫房等，讓事態更加惡化。

台南地院審酌，林光宇自首坦承犯行，加上平時練習合氣道、擁有柔道黑帶二段、空手道黑帶等，持刀攻擊仍有節制，非全力攻擊，應無殺人犯意，依對醫療人員施暴、傷害罪等判刑1年。不過，台南高分院二審認為，林光宇與陳女積怨已久，持蝴蝶刀刺入陳女腹部術刀，足徵有殺人主觀犯意、有意置之死地，改依殺人未遂判處2年10個月徒刑。

對此，陳女也提起民事訴訟，向林光宇求償391萬元。台南地院民事庭審理後，26日宣判，林光宇應賠償醫藥費、醫療用品、交通費、看護費、勞動損失及精神賠償，一共150萬元。但林認為金額太高，將與律師討論是否上訴。

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