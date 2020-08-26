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辣女友KTV被摸屁股！他護愛「一拳超人」打死好兄弟…判入獄12年

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▲▼他一拳超人打死好兄弟。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲他一拳超人打死好兄弟。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省攀枝花市一劉姓男子帶著自己的女友，與彭姓好兄弟等人一起去KTV唱歌。沒想到，結束後，女友竟然告訴他，「彭男摸我屁股！」他知道後，怎能忍受得了這口氣，於是找兄弟算帳，神力一拳撂倒對方。最後，彭男竟因外傷性顱腦損傷死亡。

據《紅星新聞》報導，劉男和彭男是相識多年的老友，兩人經常一起吃飯、玩耍。2019年8月17日，彭男像往常一樣邀請劉男和自己的其他朋友一起吃晚飯。

飯局結束後，劉男提出到KTV唱歌，於是讓彭男等人先去已經訂好的包廂，自己去接女朋友孫女下班。

劉男接到女友後，一起前往KTV，期間發現菸抽完了，便到外面去買。不一會兒，孫女也跟出來了，對男友說想回家。劉男並未發現女友的異樣，便跟朋友們道別後離開。

到家後，孫女才對男友說，「剛才在玩的時候，有人摸我屁股。」劉男一聽氣炸，問是哪個？女友說，「就剛才我們一起玩的人，具體名字不知道。」

劉男立即拉上女友，要為其討回公道。孫女擔心男友會做出不理智的事，便阻止道，「算了吧，也不是什麼大事。」

▲▼他一拳超人打死好兄弟。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲案發時攝影機畫面。（圖／翻攝自紅星新聞）

劉男執意要回去算帳，返回KTV後，便進去將之前一起喝酒的彭男、楊男和李男一起喊出來，質問他們，「剛才是哪個摸我女朋友，站出來，不要當縮頭烏龜。」這時，女友指著彭男說，「就是他。」

「居然是你！」8月18日0時許，劉男二話不說朝著好友臉上就是一拳，將對方打倒在地。倒地時，彭男頭部著地，接著又被踢了一腳。

旁人見狀，趕緊將劉男拉開，但彭男倒地後就沒有了動靜。這時幾人發現不對勁，立即撥打急救電話進。可惜，傷者在ICU病房住院10天後死亡。經法醫鑑定，死者因外傷性顱腦損傷死亡。

日前，法院依法判決，被告人劉男犯故意傷害罪，判入獄12年，並賠償105186.26元人民幣。

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