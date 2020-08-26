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悲憫義助700多具大體入棺　阿猴城慈善會總幹事林憲明辭世…圓滿了人生

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▲屏東縣阿猴城慈善會發起人兼總幹事林憲明 ，26日在屏東市清淨園舉行告別式，親朋好友到場送他最後一程 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東縣阿猴城慈善會發起人兼總幹事林憲明 ，26日在屏東市清淨園舉行告別式，親朋好友到場送他最後一程 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣阿猴城慈善會發起人兼總幹事林憲明，於8月17日因病往生，享壽69歲，26日上午在屏東市清淨園生命園區舉行告別式，立女周香米、前立委王進士、縣議員鄭清原、陸月嬌及曾受到他協助的團體及許多親朋友好友都到場送他最後一程，場面肅穆莊嚴。

▲屏東縣阿猴城慈善會發起人兼總幹事林憲明 ，26日在屏東市清淨園舉行告別式，親朋好友到場送他最後一程 。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼林憲明告別式會場。

▲屏東縣阿猴城慈善會發起人兼總幹事林憲明 ，26日在屏東市清淨園舉行告別式，親朋好友到場送他最後一程 。（圖／記者陳崑福攝）

屏東阿猴城慈善會於2008年9月間正式立案成立，由於林憲明曾任屏東市公所里幹事，後來兼任市立殯儀館館長，看到無名屍多年無人認領一直冰存於冰櫃多年，因找不到家人，無法處理，其中有一具女大體，被冰存7年多，他於心不忍，向檢察官陳情開具死亡證明書，讓她早日入土為安，檢察官於同意，這具大體終於可以入葬。

另接觸一些喪家，貧苦沒錢買棺木替家人辦理後事，興起悲憫心，找來一些好友同事幫忙，大家有錢出錢，有力出力。越來越多人想參與所以想救助更多人，萌生成立慈善會，集大眾力量幫助這些無錢處理後事的人，並專款專用。

這個心願，在林憲明退休後於2008年成立，來自全省各地善款不斷湧入，林總幹事馬不停蹄往返全省各地協助處理這些低收入家庭後事，精神令人感動。其中內埔鄉有意遷移13公墓的600多位榮民骨灰罐遷葬費用，因相關單位經費拮据，一拖多年，也因阿猴城慈善會介入號召民間力量，順利解決，讓亡故異鄉的榮民們能在軍人公墓安息。

10多年來，林憲明協助處理了700多具大體，讓家屬感激在心頭，17日因病往生，今天公祭火化，結束他為善的一生。

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