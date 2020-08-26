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咬牙買房卻遇建商惡性倒閉！30名住戶認栽搬進「沒窗沒電」廢墟爛尾樓

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（圖／翻攝南方都市報）

▲爛尾樓。（圖／CTWANT提供，下同）

 圖文／CTWANT

中國雲南昆明一棟從5年前開始停工的爛尾樓「別樣幸福城」，自今年5月多以來，陸續有30多戶居民搬進去，他們皆是6、7年前在這買了房的業主，沒想到建商竟惡性倒閉，加上受到疫情衝擊，無奈之下他們只能選擇搬進爛尾樓內生活。

根據陸媒報導，這棟位在雲南昆明的爛尾樓自今年5月多以來，陸續有30名購房者搬進去，因沒有任何設備，住戶只能搭帳篷，靠著電瓶供電。據了解，開發商原本承諾2015年交房，但卻從2014年停工到現在，一共有1332戶購房者被影響，而現在入住的30名購房者一起種菜、打水，勉強在樓裡生活。

（圖／翻攝南方都市報） 

第一個住進這棟爛尾樓的是一名陳姓單親媽媽，她於2013年在朋友的推薦下在「別樣幸福城」買了間一房一廳的房子。過去7年，陳女的家庭經歷幾次劇變，女兒剛滿一歲時，她就和丈夫離婚；4年前父親出車禍，失去勞動能力，治療費用花光了家裡的積蓄；今年初，她和朋友合開的餐館因受到疫情影響而關了門；今年5月，她原本的房子租約到期，手頭拮据的她也無力再支付房租，只能硬著頭皮搬進什麼都沒有的爛尾樓內。

（圖／翻攝南方都市報）

 自此之後，陸續開始有住戶也跟著搬進爛尾樓中，一名劉姓女住戶透露，自己在2013年買了房，她已在外租房子7年，女兒都快小學畢業了，房子卻還沒蓋好，近日因疫情關係，原本從事旅行業的她和丈夫都沒有收入，除了背負每個月9千元的房貸，還加上房租，壓力很大，只能委屈搬進爛尾樓。

 （圖／翻攝南方都市報）


一名黃姓女住戶也表示，她在2013年和老伴在這買了間房，本是要買給兒子當婚房的，但還沒收房，兒子和兒媳就在2016年離了婚，離婚沒多久，黃女的老伴也因病過世，臨終前還惦記著這間未收的房。黃女從新聞中得知搬進爛尾樓的住戶越來越多，決定前往探看，「要是沒有爛尾，這房子住著多好啊」，當她看到漆黑的電梯井時，就打消了搬進來的念頭，繼續和兒子在外租房子住，每月靠著她的退休金維持著。

 （圖／翻攝南方都市報）

住進爛尾樓的住戶表示，「別樣幸福城」的業主曾於2017年集體向法院申請仲裁，昆明市仲裁委員會裁決，開發商向購買該爛尾樓的業主支付每月1500人民幣（約台幣6300元）的逾期損失。幾個月後，昆明中院又下發執行裁定書，稱開發商未履行賠償義務，且經查詢無財產可強制執行。中國執行信息公開網目前顯示「別樣幸福城」的開發商昆明佳達利公司及其相關的昆明曉安拆遷公司均被列為失信被執行人。雖然政府已要求房地產開發公司出面，配合處理相關事宜，但開發商卻都沒有回應，住戶們也只能繼續住在爛尾樓內，等待回應。

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