樂迷爆動了！2020新北市河海音樂季　9/12～10/4重磅登場

圖、文／新北市政府文化局提供

全台灣第一場最大戶外大型演唱會2020新北市河海音樂季正式起跑！本次活動分成兩大活動，首波「淡水漁人舞台」將於9/12～9/27每週六日在淡水漁人碼頭觀海廣場開唱；第二波「來新北 音樂盒‧野餐」將在10/4（週日）首度於新北大都會公園登場，這絕對是一場民眾好聽、好看又好玩的戶外音樂饗宴。

漁人舞台祭出36組知名樂團 每週六日重磅接力演出！

首波登場的淡水漁人舞台活動，自9/12～9/27每周六日共計6天，36組樂團輪番上陣。本次特別邀請多次獲金音金曲肯定的電音大團「女孩與機器人」、入圍18、20屆金曲最佳樂團獎的英倫搖滾樂團「拾叁」，還有今年同時入圍金曲獎最佳樂團的搖滾新星「海豚刑警」、海祭先驅「神棍樂團」和今年入圍最佳單曲製作人獎YELLOW同台飆唱，金曲卡司勢必引爆現場觀眾的吶喊與澎拜的尖叫聲，保證情緒滿點，嗨到最高點！

「淡水漁人舞台」是國內少數結合經典美景、音樂創作與海港氛圍的戶外表演場地，在淡水河畔享受金黃色的夕陽美景與優質音樂外，現場還有浪漫燈飾與市集等，清涼夜夏超chill！

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來新北音樂盒‧野餐10/4大都會公園首度登場從白天到晚上一路免費暢玩到夜晚！

在淡水漁人舞台結束後，緊接而來的是10月4日（週日）首度在大都會公園舉辦的「來新北 音樂盒‧野餐」活動，當天音樂卡司更大咖吸睛，包括蘇慧倫、戴愛玲、Suming舒米恩、旺福、小球、MAFANA、OSEAN等知名音樂歌手與樂團將在現場演出，超狂陣容你一定要衝一波！

這場活動除了可觀賞聆聽熱門卡司的音樂表演外，最大的亮點就是民眾可輕鬆愜意的在野餐墊上邊野餐邊聽音樂，如果自己帶的野餐食物還吃的不過癮外，周邊還有許多豐富多樣化美食攤位供挑選購買，及讓小孩瘋狂的溜滑梯遊樂設施供遊玩哦！

首度在新北大都會公園舉辦的「來新北 音樂盒‧野餐」於10/4（日）正式登場，除了好聽好吃又好玩外，會場更打造全新樣貌、符合場域氛圍的表演舞台裝置，在白天可以成為地景藝術的一環，夜晚則成為承載著所有表演者的夢想之境，散發著熱力與光芒！

▲新北大都會公園。（圖／新北市高灘處提供）

「新北大都會公園」佔地24公頃，寬廣的面積涵蓋大片草皮，並設有數十個以「幸福」為主題的裝置藝術和全台最大800公尺的堤坡滑梯樂園「熊猴森樂園」，一推出就好評不斷。目前熊猴森樂園已全區開放，五大主題區設置31座動物造型溜滑梯、100組遊樂設施，不但從捷運站門口就能開溜而且一路開放到晚間11點，超適合一家人放電玩樂！

另外，值得一提的是，現場的巨型手作天幕裝置，阻絕大部分日光穿透的同時，也逐步在草原上堆疊著光影間的交錯，讓參與音樂季的民眾們，徜徉在徐徐微風下，隨著音樂恣意搖擺。此外，現場更集結眾多美食攤位及胖卡餐車進駐，精彩卡司一路從下午四點陪伴大家到晚上十點，從白天一路暢玩到夜晚。

【交通訊息】

淡水漁人舞台（新北市淡水區觀海路83號）

公車：搭乘捷運淡水線至淡水捷運站後,轉搭指南客運紅26路、836路（假日）公車即可到達淡水漁人碼頭。

海上渡輪：自淡水碼頭轉搭乘海上渡輪前往（平日20~30分/班、假日10~15分/班）。

Youbike：於捷運淡水站借車後,沿著中正路往老街方向直行,順著漁人碼頭指標即可抵達YouBike漁人碼頭站。

新北大都會公園（新北市三重區疏洪東路一段）

捷運、台鐵、高鐵：

1.捷運中和線三重站，出口即可抵達。

2.機場捷運線A2三重站，從1A出口即可抵達會場。

公車：

1.捷運三重站：62、227區、232、264、640。

2.菜寮（重陽路）站：14、 227、227區、232、292、292副、621、640、662、803、806、1212、忠孝幹線。

3.菜寮（重新路）站：14、62、11、227、264、292、66、622、636、638、639 (801、803、820、857、1209、1803、9102、F301及忠孝幹線。

Youbike：捷運三重站（3號出口）