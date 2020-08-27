獨／理科太太曝男性理想「清槍」次數！泌尿名女醫：這2項指標才重要

▲國內知名泌尿科醫師張美玉。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖／高雄報導

知名網紅理科太太在自己的影片當中分享在哈佛醫學院健康出版文章上看到資訊，雖然攝護腺癌的成因未知，但男性每月射精超過21次，得到攝護腺癌的比例比每月4.7次的低了31％，對此國內知名泌尿科女醫師張美玉則是表示「因人而異」，但提醒不要在意次數，而是持久度與硬度。

理科太太在自己影片當中分享在哈佛醫學院健康出版文章上看到資訊，雖然攝護腺癌的成因未知，但男性每月射精超過21次，得到攝護腺癌的比例比每月4.7次的低了31％，而澳洲科學家也發現，每週射精4.6至7次的男性，在70歲前得到攝護腺癌的比例比每週2.3次的男性少了36％，「我不得不承認，我當時看到這個數據的時候，有倒抽一口氣」，畢竟單位一個是用月、一個是用週，「讓我們用一秒鐘讚嘆一下澳洲男人的體力。」

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國內知名泌尿科女醫師張美玉在26日自己的臉書直播時，也分享了類似的訊息「一個月能夠有21次，可以大大降低攝護腺癌的機率，一個月21次喔」。對於21次，張美玉醫師說了3次表示很重要，不過這份數據是否有年齡上的差異，張美玉強調「沒有！它就是統計普遍來講，能夠達到是最好，但是因人而異」，張美玉說：「以在青春期的時候，我想21次應該很容易就達到，一天甚至是3次，一個月90次應該不是問題，可是隨著年齡，當然每十歲就會遞減，當然已經因人而異」。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉開直播大談性知識 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

講到這裡，張美玉還忍不住大爆料：「我已經3年沒有」，不過她也提到在日本，其實中年之後有不少夫妻就是「無性生活」，所以性次數實在會根據民族性有所不同，但張美玉也強調提醒：「次數是一個指標，持久度也是一個指標，另外硬度也很重要」，像是遲洩或早洩也是會讓另一半困擾。完整內容可以到張美玉醫師的臉書直播當中收看。