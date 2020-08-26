幫送愛犬回家！寵物美容師突遭男熟客強抱、「脫罩」討舌吻　她崩潰痛哭

▲熟客見寵物美容師將愛犬送回家，竟趁機猥褻對方。（示意圖，非當事狗隻／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

鄭姓男子自2017年起固定會將愛犬送往新北市一間寵物SPA館美容，因而認識店內美容師君君（化名）；然而，君君去年5月7日將鄭男愛犬帶回鄭家時，竟遭鄭男趁機強吻猥褻。對此，日前新北地院依強制猥褻罪，判鄭男8月徒刑，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，可上訴。

判決指出，君君將美容完的狗狗送回鄭家後，站在玄關與鄭男聊天，怎料，聊到一半時，鄭男竟突然抱住君君，並拉下君君的口罩，伸出舌頭企圖強吻，所幸在君君極力反抗下，鄭男僅親到君君嘴角；事後，君君也立即報警處理，揭開鄭男狼行。

對此，鄭男坦承不諱，而法官認為，君君於審理期間談及此事，仍會出現哭泣、乾嘔等現象，足見鄭男行為已造成君君內心陰影，另考量鄭男與君君目前以40萬元達成和解，君君同意給予緩刑機會，審酌鄭男犯後積極彌補，目前退休無業狀態後，最終依強制猥褻罪，將鄭男判刑8月，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，全案仍可上訴。

▼君君回想事發經過，內心仍相當害怕。（示意圖，非當事女子／免費圖庫PAKUTASO）

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