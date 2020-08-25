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男鄰居「全裸貼窗」狂甩下體！　警敲門關切反遭嗆：我家誰也管不著

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（圖／翻攝自網易新聞）

▲男在家全裸引關注。（圖／CTWANT提供／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

大陸吉林長春朝陽一處社區住戶日前向媒體控訴，住家對面的男鄰居三番兩頭就全裸站在窗前，還頻頻做出不雅動作，家中不懂事的孩子撞見這一幕，還詢問男子的行為，讓爸媽尷尬難以解釋，曾向社區管委會反應未果，就連警方對他都無可奈何，讓住戶相當困擾。

根據《網易新聞》報導，畫面中可以看見，男鄰居刻意不將窗簾拉起，全裸站在透明窗前就算了，他還不斷用手狂做出猥褻動作，任誰看了都覺得不舒服，管委會接獲投訴後，曾向該男發出警告，但卻都沒有改善，就連警察到場關切時，男鄰居死都不肯開門，「我在自己家，誰也管不著！」

住戶們不堪其擾，氣得向媒體投訴，讓想紅的男鄰居如願以償的引發話題。對此，當地律師指出，男鄰居的舉動如被證實是「淫穢表演」，並且頻繁發生，確實會對附近鄰居、社區住戶造成影響，嚴重損害他人利益的話，就可能觸犯《中華人民共和國治安管理處罰法》相關條例。

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