【廣編】快速「衣」招5秒消滅病毒　LAURASTAR瑞士熨燙護理系統

【廣編特輯】

圖、文／LAURASTAR提供

濕熱高溫的夏秋之際，病毒開始蠢蠢欲動，使得不少學齡孩子的家長擔心開學後腸病毒、各式病毒威脅，就怕自己會不小心把外面的病毒帶回家，到底該如何降低被傳染的可能性？

愛林醫療機構的林智葳醫師強調，腸病毒其實是無法以酒精或肥皂殺死的，而是需要加熱至攝氏56度超過30分鐘才有效。但回過頭來檢視腸病毒的四大傳染途徑：家長從外帶回、經由口糞傳染、經由接觸患者口鼻分泌物、飛沫及皮膚潰瘍水泡傳染，最後是大家最容易輕忽的「透過玩具，尤其是絨毛玩具」這個傳染途徑！因為絨毛玩具很容易殘留。因此從外面回到家除了勤洗手、洗臉與換衣服外，兒童的絨毛玩具與衣物都應該經常高溫清潔，以免腸病毒不小心被帶回家。

LAURASTAR 150度高溫乾式蒸汽 只需5秒 快速消滅99.99%衣物上的腸病毒*

衣服上沾附的細菌比你想像的更頑強！尤其，病毒、細菌和小蟲可以在紡織品或物體上存活數天。尤其，肥皂與酒精其實無法消滅腸病毒，需至少加熱至攝氏56 度超過30分鐘，才有機會降低活性。

「LAURASTAR熨燙護理系統」獨家「高溫乾式蒸汽技術」，蒸汽溫度到達「150度高溫」，經台灣獨立實驗室證明，LAURASTAR熨燙護理系統的乾式蒸汽，5秒快速消滅腸病毒71型，且病毒量抑制率達99.99%以上。而且，不只是衣物，LAURASTAR可針對居家常見織物，舉凡：絨毛玩偶、摩托車安全帽、門把手、床罩和窗簾，快速全面有效清潔淨化。



註*:經台灣獨立實驗室證明，Laurastar熨燙護理系統的乾式蒸汽，5秒快速消滅腸病毒71型，且病毒量抑制率達99.99%以上