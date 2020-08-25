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東海岸部落工作假期　深入安通越嶺古道...淨山修步道賞秘境

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▲學員們親手修築棧道。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲學員們親手修築棧道。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由東管處推出的「一起tamita南竹湖」部落工作假期，於8月21日至24日順利結束，共20位來自全國各地的志工，在4天3夜的活動中和長濱鄉南竹湖部落的族人一起生活、工作、學習。在部落族人帶領下深入歷史山林古道-「安通越嶺古道」，跟著部落獵人尋訪古道獵徑，學習夜觀、獵物辨識、追蹤技巧等，親自感受部落獵人的山林生活。

活動期間，志工們除與部落族人一起攜手「淨山」，共同完成步道階梯修繕外，同時也探訪海邊潮間帶秘境，感受部落依山傍海自然美景，享受最純淨的「美式」生活。

請繼續往下閱讀...

交通部觀光局將2020年定位為「脊梁山脈旅遊年」，座落於海岸山脈旁的台東縣長濱鄉南竹湖部落，位於「安通越嶺」古道東側入口。安通古道是早期部落族人往返花東縱谷玉里鎮與東海岸長濱鄉的重要聯絡道路，充滿豐富的歷史人文故事，古道沿線林相優美，動植物生態豐富。 

因此東管處特別規劃以海岸山脈為主題的「一起tamita南竹湖」部落工作假期，讓來自臺灣各地共20位的志工朋友，在南竹湖部落族人的引領下，體驗東海岸阿美族人山海生活之趣，感受海岸山脈豐富自然生態與阿美族人原民文化之美。

進入山林是神聖的事！志工們第一天整裝出發，率先學習入山前的禮儀與各項裝備、帶著虔敬的心入山。在部落獵人的帶領下，從安通古道西段登山口一路步行前往部落，行走山林其間，認識到部落族人如何運用山林天然資源，學會在山上的各類求生技能；也從夜間山林觀察中，體會到部落獵人的敏捷，學習尊重自然、與山為友的智慧。

除了橫越古道外，修繕山林步道也是本次部落工作假期的重要任務，志工們在步道專家陳清松老師指導下，分成不同的工作小隊，和部落族人共同完成一座過水淺橋、修繕20階木頭階梯及扶手綁繩，這條手作步道將成為日後登山客與部落族人的友善便捷步道，也是志工們和部落族人珍貴的共同回憶。

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東海岸部落工作假期 安通越嶺古道南竹湖

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