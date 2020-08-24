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光8月就10場軍演！　解放軍今「四大海域」同步實彈演練

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▲▼央視公布解放軍東海演習影片　3艦齊出「展示反台獨決心」。（圖／翻攝央視）

▲央視19日公布解放軍東海演習影片，3艦齊出「展示反台獨決心」。（圖／翻攝央視）

記者劉亭／綜合報導

中美關係持續緊張，近來在海上動作頻頻，解放軍公布軍演次數相當密集，光8月就同時有10場以上，這幾天解放軍更是同時在渤海、黃海、東海、南海4大海域同步演習，距上一次解放軍多海區同步演習，才過去了一個多月。

大陸官媒《央視》19日公布解放軍在東海演習的影片，出動了2艘驅逐艦及1艘護衛艦實彈射擊訓練，雖然只提到於「東海某海域」，但東部戰區日前才宣布在台灣海峽及南北兩端進行「實戰化演練」，許多人都認為該與先前宣布的實彈化演練應有關聯。

▲▼央視公布解放軍東海演習影片　3艦齊出「展示反台獨決心」。（圖／翻攝央視）

解放軍東部戰區微博今（24）日披露，近日，東部戰區海軍航空兵某旅連續展開跨晝夜訓練。解放軍報微博也指出，東海某海域上空，東部戰區海軍航空兵高強度跨晝夜訓練。

據唐山海事局消息，8月24日至9月30日渤海海域執行實彈射擊活動，相關海域進行軍事訓練，禁止駛入。

據連雲港海事局網站消息，連雲港至青島黃海海域，自8月22日12時至8月26日12時在相關海域進行軍事演習。禁止駛入。

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲中共解放軍。（示意圖／CFP）

據海南海事局消息，8月24日0時至29日24時，解放軍將在海南島東南部海域舉行軍事訓練活動。禁止駛入；據廣東海事局消息，8月24日0時至29日24時，解放軍將在南海相關海域內進行軍事訓練，過往船舶在該海域以外通過。

根據青島發布，解放軍定於8月22日至8月26日，在青島至連雲港以東海域組織大型實彈射擊演習。為確保安全，請各船舶特別注意：2020年8月22日1200至8月26日1200，不得進入以下5點連線圍成的臨時禁航區。

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

唐山海事局也公告，24日起至9月30日在天津和秦皇島間渤海海域執行實彈射擊活動，範圍約為半徑25公里的扇形區域，禁止船隻駛入。

解放軍8月在大陸沿海進行了超過10場軍演，包含8月11日至13日舟山黃大洋海域實彈射擊訓練、台州白沙島附近海域8月14至15日實彈射擊訓練、8月16日至17日的舟山海區岱山水道北面海域海域實彈射擊、8月16日解放軍駐港部隊南海海習、7月25日-8月2日雷州半島以西海域進行實彈打靶訓練等。

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