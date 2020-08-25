全面開放學位生來台　陸生仍擔心趕不上開學





▲機場通關。（示意圖／記者賴文萱攝）

文／中央社記者吳柏緯台北24日電

教育部24日宣布，開放 中國大陸籍學位生來台。不過有陸生擔憂政策再度轉彎 ，持觀望態度。此外，陸生指價格合適的檢疫旅館數量 有限，可能因此延宕返台時間，9月底才能重返校園。

教育部估計，符合入境就學資格的陸籍學生，約有 5000多人。所有境外學位生來台須完成14天居家檢疫， 並依指揮中心規定落實防疫措施。

在北部某大學念博士班的陸同學接受中央社訪問時 指出，今天教育部宣布開放陸生學位生赴台就學，確實 在陸生社群中引起一陣討論，不少人立刻著手詢問機票 與檢疫旅館的相關事宜；然而也有人擔心，政策是否會 如同8月5日時忽然轉彎，因此不敢貿然行動，保持觀望 態度。

陸同學說，他在5日時早早訂好了機票與防疫旅館 ，準備來台。不料後來政策改變，不開放陸生入境，由 於無法確定什麼時候才能來台，因此後來先退訂機票和 旅館。 他指出，陸生返台的時間跟防疫旅館的數量、價格 有很大的關係，如果能夠訂到旅館且價格合理，那麼陸 生就有望趕上開學。

陸同學表示，就目前陸生社群中詢問的結果，若要 順利在9月中開學前完成隔離，往前推14天的隔離期， 則必須在8月底到9月初入住防疫旅館，但這個時段的房 價，一晚都要約新台幣3000元，直到9月中後，價格才 會回到2000元左右。

換句話說，無法負擔這樣價格的學生，可能最快要 9月底、10月初才能回到學校。 由於一直盼不到重新開放陸生赴台求學，陸同學坦 言，前一陣子一度考慮先辦理休學，等疫情相對穩定後 再決定是否繼續攻讀學位。

不過也有些陸生持樂觀正面的態度，在北部某大學 念學士學位的方同學告訴中央社，雖然一波三折，但今 天聽到這個消息還是很興奮，已經著手處理機票和詢問 防疫旅館，希望能盡快到台灣。

方同學說，過去幾個月都與台灣的同學保持聯繫， 台灣的同學也向他表示，等他順利返回學校後，要一起 去旅遊，吃台灣美食。

針對開放陸籍學位生來台，陸委會稍早做出兩點回 應，第一，逐步開放境外生及陸生返台就學，是經跨部 會協調討論，並報請中央流行疫情指揮中心及行政院同 意。 第二，政府歡迎陸生來台與保障陸生受教權益的立 場從未改變，後續陸委會將持續會同教育部，協助陸籍 學生入境返校上課，繼續在台學業。（編輯：沈朋達）

►戴口罩更要保養