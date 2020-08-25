想幾歲結婚？專家曝「姓名筆劃這4數字」適合晚婚　27劃太強悍…另一半壓力大





▲你想要幾歲結婚呢？或是已經踏入婚姻的你過得幸福嗎？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

根據內政部統計資料顯示，台灣女性平均初婚年齡，從民國64年的22歲，至108年一路上修為30歲；男性也從26歲提升至32歲，晚婚及不婚的原因，大多受到社會風氣改變、經濟壓力影響及價值觀不合。而你是否也一直被催婚呢？命理專家李行指出，每個人適婚年齡不同，他也分享這4個姓名筆劃的人晚婚會更幸福，你上榜了嗎？

你認為的「適婚年齡」是幾歲呢？以現今世俗的角度而言，大多會選在30歲左右步上紅毯，但李行老師以命理角度看來，適婚年齡必須依照每個人的命盤特性做推論，因此也會有所不同。他以「姓名」角度分享，姓名總筆劃為以下4數字的人，晚婚或許會更幸福。

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▲專家分析姓名筆劃這4數字者，不適合太早結婚。（圖／李行授權提供）

姓名人格、總格29、39：早年辛苦，晚年享福

李行說，這種人聰明機靈、反應快，早年都為了生活和事業打拚，對於感情容易意氣用事，所以即使談感情或是步入婚姻，很多也會走得辛苦又波折。但在過了中年後，開始懂得靜下心來，思考「如何理性經營」自己的婚姻，到了晚年能享受到年輕辛苦付出的成果。

姓名人格、總格27、28：性格強悍，晚年享受生活

李行解釋，姓名筆劃為上述者，性格強悍、喜歡掌控，生活中往往在不知不覺中藉由言語表情、肢體動作帶給旁人不少壓力，即使談戀愛或結婚都容易使婚姻失敗。但過了中年後，開始將注意力轉向「如何享受生活」，不會再帶給對方沉重的壓迫感，自然容易遇見真正屬於自己的幸福。