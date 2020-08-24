德國主廚試吃「豆腐乳」秒皺臉　一看產地TW燦笑介紹：是獨立的國家

記者曾筠淇／綜合報導

德國主廚拉爾夫.默瑟（Ralf Meuser）日前在料理烹飪節目「冒險生活」（Abenteuer leben）中，品嚐了來自台灣、祕魯和韓國的「古怪罐頭」，由於必須猜出罐頭的產地，因此他便觀察了罐子的標示，最後才從「TW」的標示察覺出豆腐乳罐頭來自台灣，而後，他也用他的角度介紹台灣。

定居在瑞士的社會人文作家瑰娜（陳雅惠）日前編譯了德國有線一台（Kabel Eins）料理烹飪節目「冒險生活」的其中一則影片，這集節目中，邀請了拉爾夫試吃外國罐頭。拉爾夫在節目中被問到，這個豆腐乳罐頭來自哪裡？他觀察了罐子後，發現上頭印有字和網址，起初還因為字太小，以為是「TV」結尾。

拉爾夫看清楚後，發現罐子上印的字樣為「TW」，他便大方介紹，「TW就是台灣，台灣過去是中國的島嶼，現在是獨立的。」而後，拉爾夫打開罐子並聞了一下，想不到竟當場被一股怪味給嚇到，接著他又用手指淺嚐了一口豆腐乳，驚人的味道讓他整張臉擠在一起，他也直呼，「還好我沒吃一整個湯匙。」

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▲豆腐乳。（圖／視覺中國CFP）

拉爾夫起初以為這個罐頭可能是加了香料的豆腐，品嚐後則以「酸牛奶」來形容，他坦言，這個罐頭可能不受中歐人的歡迎，因此決定製作亞洲湯品。不過在烹調過程中，拉爾夫竟直接將整罐豆腐乳倒進鍋裡，一般的亞洲人至多只會加2塊左右，所以這個畫面也瞬間讓現場的主持人看傻眼。

拉爾夫最後在詢問後，才終於知道這個來自台灣的罐頭叫「發酵豆腐（豆腐乳）」，而他在品嚐了台灣、祕魯和韓國的罐頭後，也依序給出了評價，他覺得台灣的罐頭還不錯、祕魯的罐頭非常好吃，至於韓國的蠶蛹罐頭則不太推薦，「但是一切都取決於品味。」

不少網友看到影片後，紛紛留言回應，「我愛豆腐乳配白飯」、「沾火鍋料～可混其他沾醬」、「這主廚還蠻尊重別人文化的」、「感覺他把豆腐入當成味噌來用了」、「是不是有人的玻璃心又要碎了」。

編譯影片經臉書粉專「瑞士。瑰娜 All About Switzerland」授權提供