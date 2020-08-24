LINE Pay攜手全台逾600家飯店、民宿、影城　最高享500點回饋

▲LINE Pay攜手全台逾600家飯店、民宿、影城合作。（圖／LINE Pay提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay今（24）日宣布，響應政府安心出遊，致力在吃、喝、玩、樂等生活層面體驗行動支付帶來的便利，與一卡通公司攜手全台超過600間的飯店、民宿、影城，而且從即日起至9月30日止，只要在指定旅宿或影城消費，並以LINE Pay Money付款，最高可享LINE POINTS點數500點回饋。

LINE Pay表示，從即日起至9月30日止至指定旅宿店家消費，選用LINE Pay Money付款，即享LINE POINTS 10%點數回饋 ，每筆回饋上限為LINE POINTS點數500點，每帳戶最高可享3次回饋，合作店家包括寒舍集團、雲朗觀光集團、台北美福大飯店、國賓大飯店、墾丁夏都沙灘酒店等知名飯店。

▲LINE Pay攜手全台逾600家飯店、民宿、影城合作。（圖／LINE Pay提供）



LINE Pay指出，LINE Pay Money回饋用戶，不論有沒有抽中藝FUN券，即日起至9月30日止，只要指定影城現場購票或指定購票網消費結帳時，選用LINE Pay Money付款，筆筆消費享LINE POINTS點數30點回饋，每帳戶最高可享3次回饋，活動店家包括秀泰影城、美麗新影城、喜樂時代影城等。



LINE Pay強調，目前全台已有超過20萬個通路點加入LINE Pay Money支付行列，消費據點涵蓋各個生活層面，未來也將持續擴大使用場景，積極提供用戶便利的支付生活體驗，讓用戶吃喝玩樂都「有LINE Pay你」。