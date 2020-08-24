她體重暴增到106公斤　進醫院一查...50公斤卵巢腫瘤壓扁腸胃

▲▼手術示意圖。（圖／達志影像／shutterstock）

實習記者湯子暘／綜合報導

印度德里一名52歲婦女幾個月內體重突然暴增到106公斤，開始呼吸困難、小腹疼痛到無法走路或睡覺，到醫院一查才發現卵巢有一個重達50公斤的巨大腫瘤，血紅素值甚至降到6以下，引起嚴重貧血。所幸18日在Indraprastha Apollo醫院接受3.5小時的手術後，已經完全摘除了腫瘤並開始康復，沒有留下任何後遺症。

根據《太陽報》報導，醫生普拉薩德（Arun Prasad）表示，「在我30年外科醫師生涯中，還沒有遇過腫瘤佔人體重一半的病例。哥印拜陀最大的醫院在2017年也有一起病例，一位女士接受了摘除34公斤重的卵巢腫瘤。取出50公斤的腫瘤對團隊來說是一個挑戰，且因為病患血紅素過低，還必須在手術中同時接受1500c.c.的輸血。」

普拉薩德看到驚人的腫瘤當下，就建議立刻進行手術，否則腫瘤會以倍數增長，同時對其他器官造成壓力，引起器官衰竭，「腹部基本沒有空間讓腹腔鏡或機器人輔助插入設備，因此我們不得不採用傳統的手術方式。在胃腸科、婦產科以及麻醉科的醫師共同努力下，成功摘除了腫瘤。」

Indraprastha Apollo醫院婦產科高級顧問吉塔（Geeta Chadha）解釋，外科手術必須要以最高的精細程度進行，無縫摘除腫瘤的同時，也要確保不對卵巢或腸胃造成傷害，「作為首例50公斤的卵巢腫瘤，這是一項極具挑戰性的手術。由於龐大的腫瘤給腸胃施加壓力，病患整個腸道都被壓扁了，導致卵巢有破裂的風險。」這名婦女在手術後一周出院，被摘除的腫瘤是良性的，且沒有任何併發症狀，體重也成功下降到56公斤。

