吃不到牡蠣鍋...女客拍桌罵+丟雞蛋！老闆心疼店員妹：辦一桌幫她壓驚

▲吃不到牡蠣鍋顧客竟怒砸雞蛋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

報復性旅遊讓台東縣擠滿觀光客，市區餐廳一位難求，23日中午有位女顧客到市區知名火鍋店用餐，想嘗鮮聞名已久的牡蠣鍋，未料竟售罄，女顧客「爆氣」拍桌怒罵員工，最後還往員工方向砸雞蛋。火鍋店老闆貼文回應，「非常不能接受！要幫店員妹妹辦1桌壓壓驚。」

火鍋店老闆表示，因中午牡蠣僅賣出幾鍋後便賣光了，女客人怒氣爆發，拍桌怒罵員工，最後還往員工方向砸雞蛋。為了保持產品新鮮，牡蠣都是當日產地直送，給予每位來用餐客人最美味的品質，但因配送的廠商司機失誤，導致沒有在營業時間內送達，店家也深感抱歉。

店員妹妹的危機處理，火鍋店老闆強調，要給予表揚，即時告知客人牡蠣鍋因配送問題已售完，是否願意更換成美酒蛤蠣鍋，差價的金額也願意打折扣給女顧客，客人感受不開心，店家能體諒，店員妹妹也一直道歉並給予折衷方案，客人的言語怒罵，店員妹妹也都自我吸收。

但朝向服務生砸雞蛋，他非常不能接受！火鍋店老闆說，大家都是人生父母養，出來打工只求1頓溫飽，沒必要接受這種侮辱，希望這位客人能好好的靜下心來想想，「一頓飯賺不到您幾10元，真的沒必要這樣被您糟蹋。」

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▲吃不到牡蠣鍋顧客竟怒砸雞蛋。（圖／記者楊漢聲翻攝）