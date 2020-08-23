7旬阿公緩步取餐…開門見「下身只包紙尿褲」飄異味！外送員一舉動暖爆

圖、文／鏡週刊

日前一名外送員在送餐時，發現取餐的顧客是一位行動不便的老伯伯，穿著紙尿褲且傳出異味，他見狀不只向老伯伯主動表示願意幫忙換尿布，事後更PO文呼籲大家應多注意家中生病或行動不便的長者狀況，暖心舉動獲得一片讚聲。

送餐送到一半，顧客包著尿布出來取餐，你會怎麼做？一名外送員在臉書社團「爆怨公社」發文，透露近日工作時，外送餐廳到一戶人家時，按了門鈴卻遲遲等不到顧客前來取餐，等了良久後他打電話給顧客，對方回覆父親會幫忙開門，過了好一會兒樓下的大門才終於打開。由於車上還有另一份客人的餐廳，這名外送員便三步做兩步往樓上衝，跑到5樓後按了門鈴，等了一會兒才有人開門，但映入眼簾的一幕卻令他鼻酸。

原來開門的是一位年約七十多歲的老伯伯，不只步伐緩慢、沒穿褲子，下半身包著紙尿褲，且散發出一股屎尿味，當他將餐點交給老伯伯後，看到老伯伯舉步維艱的慢慢轉過身，立刻主動表示要幫忙將餐點放到桌上，之後迅速脫鞋進屋。

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他將餐點妥當放在桌上後，發現老伯伯的眼神有些尷尬，心想可能是因為老伯伯知道便溺被發現，想到老伯伯必須等到兒子回家才能更換尿布，當下沒想太多便向老伯伯說：「伯伯我來幫你換尿布好不好？我以前大學社團是老年長青服務隊的，你可以放心！」這時候老伯伯很困難緩慢的對他說了聲「謝謝」，看到老伯伯對他微笑點頭，讓這名外送員表示：「我心裡面很開心，能幫助到他！」

最後他在文末呼籲，無論如何麻煩，都不要放生病或行動不便的老人單獨在家。但有網友猜測，老翁的兒子一定是因為自身工作忙碌，才會不得已叫外送照顧爸爸的吃食問題，其他網友也大讚這名外送員的暖心舉動，感動留言「謝謝你，好心人」「樓主真的好心有好報」。



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