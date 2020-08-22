台中和平區長補選吳萬福當選！競總分析：原因有3個

▲吳萬福以2240票勝選和平區長補選。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市前和平區長林建堂因涉準收受賄賂罪與背信罪遭撤職，22日辦理和平區長補選，共有3人參選，包括林建堂妻子林蔣雪霞、台灣民眾黨張瑞紘以及無黨籍的吳萬福。開票至下午4時許林蔣雪霞見票數大幅落後，未開完票就宣布敗選，吳萬福則以2240票當選本屆和平區長。

吳萬福競總副主委羅進玉表示，勝選原因應有3點，第一，林建堂遭司法判決及監察院彈劾，形象受損；其次林蔣雪霞代夫出征，盼透過和平區的居民來洗刷證明他的清白，卻激起地方反彈，也讓同派系的大將頗不以為然，轉而支持吳萬福；第3，民進黨建立共識支持吳萬福，因此能夠在本屆區長選舉勝選。

本屆和平區長補選，選舉人員數為9058人，今日投票人數有4531人，投票率為50.02%。1號無黨籍林蔣雪霞獲得1790票，2號無黨籍吳萬福有2240票，3號台灣民眾黨張瑞紘則是456票，無效票45張，本屆選舉結果由吳萬福當選和平區長。

▲本屆和平區長補選選舉人員數為9058人，今日投票人數有4531人，投票率為50.02%。

前和平區長林建宏涉及賣官醜聞，形象受損，雖改推出妻子林蔣雪霞出征，仍難挽回頹勢，無法獲得部分支持者認同，至下午4時許其競選總部眼見票數已落後許多，即宣布敗選；民眾黨主席柯文哲連續2週至和平區為張瑞紘助選，但林蔣雪霞與吳萬福在地深耕已久，實力雄厚，白色力量未能順利在和平區插旗。

►518元買到平價版海洋拉娜！



【更多新聞】



停車場燈光全開暗空公園成「亮空公園」！天文迷超失望…觀光處：會改善



人夫刺死前小三新歡...掰「媽會打工賠償贖罪」獲輕判 一毛未給改判無期



嶺東科大助南投部落創生獲最佳設計獎 週末舉辦體驗遊程市集