長子染疫亡…結縭62年夫妻「2天後」也病逝　死亡時間只差2小時

▲美國結縭62年夫妻在兒子病逝2天後也死亡。(圖/翻攝自Facebook/Governor Phil Murphy)

記者張方瑀/編譯

美國新冠肺炎確診數超過560萬,高居全球第一。紐澤西州州長墨菲日前表示,該州有一對結婚62年的夫妻和51歲的兒子都染疫,結果這對夫妻在兒子病逝後2天過世,兩人死亡時間相差不到2個小時,一個家庭頓失三位至親,也是許多疫情風暴下的美國家庭寫照。

紐澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前在記者會中表示,該州有一對結婚62年夫妻,85歲的佛雷達(Larry Freda)與83歲的薇奇(Vicki Freda),他們的大兒子約翰(John Freda)在4月底確診新冠肺炎,不久後就病逝。

結果沒想到這對夫妻在2天後也相繼過世,兩人的死亡時間差不到2小時;當地官員透露,賴瑞和薇奇也是因為染疫而病逝。

墨菲說,佛雷達一家痛失三位至親,年僅51歲的約翰留下了三個稚子,他們是許多疫情風暴下的美國家庭寫照,「佛雷達一家非常清楚新冠肺炎所帶來的可怕威力,我們必須為他人著想,為我們的家人和社區著想,把共同利益置於一切之上。」

根據約翰霍普金斯大學數據,美國新冠肺炎確診數已達566萬8245例,造成17萬6362人死亡。而紐澤西州確診數超過19萬,死亡人數達1萬5943人;而確診人數最高的州則為加州的66.5萬人,其次則為德州的59.9萬人與佛州的59.8萬人。

We remember Larry and Vicki Freda, and their son, John. One family. John was a proud Jersey product all the way. He had... 由 Governor Phil Murphy 發佈於 2020年8月12日 星期三

