交友軟體結識大眼妹...「她」主動代儲投資平台　30歲男慘損10萬美金

記者邱中岳／台北報導

台中1名男子在交友軟體結識大眼美女「安娜」，雙方相談甚歡，安娜表示可以教他如何使用外匯交易平台賺錢，主動替男子儲值10萬美金，但安娜聲稱「有急用」要求男子先會現金給她，男子匯完後詢問投資平台，對方又要求再匯5萬美金才可以領10萬，於是心生懷疑報警。

警方調查，30歲的方姓男子透過手機交友軟體認識1名女子，該女自稱安娜且在頭像放上「1個大眼美女」，方姓男子與安娜相談甚歡，甚至對安娜逐漸有了信任感。

▲台中1名男子網路認識大眼妹安娜，慘被騙走10萬元美金損失慘重。（圖／記者邱中岳翻攝）

安娜向方男介紹1款外匯交易平台，宣稱玩這個可以賺錢致富，甚致還主動幫方男儲值10萬元美金，但事後又佯裝「有周轉需求」，要要男子用現金匯款給她，之後再向平台領出10萬元美金即可。

但是方姓男子打電話向平台提出領回10萬元美金時，平台卻聲稱「帳戶涉及金幣洗錢」，必須繳交5萬元美金才可以領出來，讓方姓男子心生懷疑，緊急聯繫家人報案，才得知竟然被詐騙集團騙走10萬美金。

▲大眼妹「假意」代儲10萬美金，藉口要求對方匯現金，最後被害人領不回慘損10萬美金。（圖／記者邱中岳翻攝）

刑事警察局分析，「假交友結合假投資」詐騙在近幾個 月大幅攀升，詐騙集團常見以帥哥美女圖吸引被害人眼球， 再以噓寒問暖的溫情攻勢，慢慢慫恿被害人操作外匯期貨、 投資虛擬貨幣，甚至在近期還出現熱心出錢教投資。

最後卻巧立名目拖延出金、要求被害人不斷匯出更多金錢的犯罪行為，提醒民眾，標榜「穩賺不賠」、「高報酬低風險」的投資方案就是有詐，對於來路不明的投資管道請一律拒絕。網路交友的不確定性及風險極高，務必提高警覺。

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