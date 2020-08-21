國台辦批OTT禁令造成兩岸脫鉤　陸委會：陸斷自由行才是製造障礙

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

經濟部近日預告將禁止台灣任何單位代理大陸OTT TV服務，並強化對陸資來台的管理規範，被大陸國台辦批評是在製造兩岸「脫鉤」。對此，陸委會21日晚間回應，政府在控管風險的前提下，積極維護兩岸經貿交流合作及發展，今年1至7月兩岸貿易成長即為明證，陸方指控昧於事實。

陸委會表示，政府依據實務管理經驗及情勢變化，持續對陸資來台投資管理規範進行滾動檢討，本次修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，是考量國境投資模式之多元化，實務上發生陸資規避審查、違法繞道來台投資日多，為導正交流秩序，維護國內營商環境、產業發展及關鍵技術等，參考美、日、德強化審查之作法，研議對陸資進行更妥適細緻的規範。

陸委會指出，有關對於OTT TV強化管理，是因政府並未開放中國大陸OTT TV來台投資，但仍有陸方OTT TV業者透過迂迴方式，委由台灣業者代為經銷，並在台從事刊登廣告、招收會員等業務推廣活動，「因此，政府修法以有效遏阻陸方OTT TV在台違法落地，匡正巿場秩序，同時提升我國網路視聽服務內容之製播能量及競爭力。」

陸委會強調，政府在控管風險的前提下，積極維護兩岸經貿交流合作及發展，今年1至7月兩岸貿易成長即為明證，陸方指控脫鉤，顯昧於事實，「去年以來，陸方片面停止陸客來台自由行，並為兩岸經貿交流設置政治前提，是誰傷害兩岸人民福祉，是誰因政治因素迫兩岸脫勾，人民的眼睛雪亮，自有公評。」

▼經濟部對OTT TV強化管理，愛奇藝首當其衝。（圖／記者許力方攝）

