　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦批OTT禁令造成兩岸脫鉤　陸委會：陸斷自由行才是製造障礙

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

經濟部近日預告將禁止台灣任何單位代理大陸OTT TV服務，並強化對陸資來台的管理規範，被大陸國台辦批評是在製造兩岸「脫鉤」。對此，陸委會21日晚間回應，政府在控管風險的前提下，積極維護兩岸經貿交流合作及發展，今年1至7月兩岸貿易成長即為明證，陸方指控昧於事實。

陸委會表示，政府依據實務管理經驗及情勢變化，持續對陸資來台投資管理規範進行滾動檢討，本次修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，是考量國境投資模式之多元化，實務上發生陸資規避審查、違法繞道來台投資日多，為導正交流秩序，維護國內營商環境、產業發展及關鍵技術等，參考美、日、德強化審查之作法，研議對陸資進行更妥適細緻的規範。

陸委會指出，有關對於OTT TV強化管理，是因政府並未開放中國大陸OTT TV來台投資，但仍有陸方OTT TV業者透過迂迴方式，委由台灣業者代為經銷，並在台從事刊登廣告、招收會員等業務推廣活動，「因此，政府修法以有效遏阻陸方OTT TV在台違法落地，匡正巿場秩序，同時提升我國網路視聽服務內容之製播能量及競爭力。」

陸委會強調，政府在控管風險的前提下，積極維護兩岸經貿交流合作及發展，今年1至7月兩岸貿易成長即為明證，陸方指控脫鉤，顯昧於事實，「去年以來，陸方片面停止陸客來台自由行，並為兩岸經貿交流設置政治前提，是誰傷害兩岸人民福祉，是誰因政治因素迫兩岸脫勾，人民的眼睛雪亮，自有公評。」

▼經濟部對OTT TV強化管理，愛奇藝首當其衝。（圖／記者許力方攝）

▲▼封殺愛奇藝！經濟部修法下架9/3正式上路。（圖／記者許力方攝）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
準颱風「巴威」路徑詭異！周六先甩雨彈炸台　這區雨量最猛烈
陳時中「負面聲量創新高」　1450傾巢而出...他揭護航手法
愛喝珍奶…大腿肥炸！營養師揭「吃OO胖OO」分布圖
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

砍媽媽的頭丟中庭「二審無罪」！葉毓蘭氣炸要修法：執政黨做不到，我們來做

陳時中負面聲量創新高　1450傾巢而出...他揭護航手法

國台辦批OTT禁令造成兩岸脫鉤　陸委會：陸斷自由行才是製造障礙

國防部動支15.1億升級E-2K預警機　解放軍殲20將無所遁形

桃花炸棚！交友軟體玩起來　陳玉珍羞曝：已跟1位網友碰面

何志偉兌現承諾發雞排！　1200份僅花32分鐘被搶完

賴清德曝當年「中央地方不同調」悲劇　和平醫院最後意見不一害命

疫情害高雄中小型健身房倒一半！猛男業者怨紓困2.0：只是延後倒閉潮發生

率前市府內閣登金門大膽島　朱立倫：「大膽擔大擔」奮戰到底

9月起離島機票第二次改班加收10％改票費　金馬澎立委齊聲喊卡

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

砍媽媽的頭丟中庭「二審無罪」！葉毓蘭氣炸要修法：執政黨做不到，我們來做

陳時中負面聲量創新高　1450傾巢而出...他揭護航手法

國台辦批OTT禁令造成兩岸脫鉤　陸委會：陸斷自由行才是製造障礙

國防部動支15.1億升級E-2K預警機　解放軍殲20將無所遁形

桃花炸棚！交友軟體玩起來　陳玉珍羞曝：已跟1位網友碰面

何志偉兌現承諾發雞排！　1200份僅花32分鐘被搶完

賴清德曝當年「中央地方不同調」悲劇　和平醫院最後意見不一害命

疫情害高雄中小型健身房倒一半！猛男業者怨紓困2.0：只是延後倒閉潮發生

率前市府內閣登金門大膽島　朱立倫：「大膽擔大擔」奮戰到底

9月起離島機票第二次改班加收10％改票費　金馬澎立委齊聲喊卡

被吳亦凡評「不適合談戀愛」…鄭爽秒反擊！　網笑翻：兩個單身狗互相傷害

假如當選就要「全美強制戴口罩」　拜登：這樣很愛國！

被高山犬狂蓋火鍋...柯基躲桌下「不跟你玩了」　牠腿太長傻眼

砍媽媽的頭丟中庭「二審無罪」！葉毓蘭氣炸要修法：執政黨做不到，我們來做

不斷更新／陳文杰追平2分砲陳韻文BS　9局兄弟8比8統一

準颱風「巴威」路徑詭異！週六先甩豪雨彈　這區雨量最可怕

二哈不梳毛「跑給人追」！鏟屎爸眼神死出招　1秒浪子回頭

王政浩、許凱翔聯手把關　合庫2比0完封亞大棒

中職／黃子鵬接手化解危機　王溢正興奮吹口哨：真的不簡單

新北三鶯大橋改建工程　速限30公里、外側車道禁行大型車

政治熱門新聞

王金平勸國民黨布局2022　高雄需奇招

女兵通過海軍UOU水械專長訓　徽章「直接釘入」胸膛

快訊／陳其邁小內閣名單曝！9局處首長為女性

發5000三倍券？　政院：目前沒有考慮

阿布斯確定出任　高市原民會主委

北市公布18間違規收治檢疫者旅館名單

傳民視超正女記者將出任高市原民會主委！

林欽榮辭教職任高雄副市長　柯P：年資到可領月退

陳建仁：3狀況會嚴重失真

陳時中調查彰化衛生局　負面聲量創新高

「葉彥伯vs陳時中」彰化篩檢風波一次看

即／陳其邁今晚公布3副市長人選

陳時中動怒原因曝光　沈富雄六點分析：手段拙劣！

陳以信憂台海和平剩不到5個月

更多熱門

相關新聞

經濟部封殺大陸OTT服務..愛奇藝恐下架 國台辦回應了

經濟部封殺大陸OTT服務..愛奇藝恐下架 國台辦回應了

經濟部預告禁止台灣任何單位代理或經銷大陸OTT TV服務，讓不少劇迷擔心，「9月3日之後看不到愛奇藝了。」對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（21日）表示，「民進黨禁止台灣業者與大陸相關企業合作，製造兩岸脫鈎，再次暴露其破壞兩岸關係、損害台灣同胞利益福祉的真實面目。」

團聚證陸配被拆散　陸委會回應

團聚證陸配被拆散　陸委會回應

武統首戰即終戰？　陸委會回應

武統首戰即終戰？　陸委會回應

陸委會：許勝雄代理任期3個月

陸委會：許勝雄代理任期3個月

駐台陸媒換班　陸委會：特殊者可研議

駐台陸媒換班　陸委會：特殊者可研議

關鍵字：

陸委會國台辦OTT愛奇藝

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

恬娃「開9穴」一晚嗨3次！見面4次「2次直接開房激戰」

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

海派酒女慘被框出場凌辱！5渣男逼跳艷舞+多人運動

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

演藝圈疫情失控…Netflix：中斷所有韓劇製作

花30萬找人教訓蔡阿嘎　K哥下場曝光

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面