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騎單車休憩好去處　桃市平鎮持續推動自行車步道斷點整合

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▲平鎮區長鄭詩鈿表示，該區推動自行車步道斷點整合。（圖／市府提供）

▲平鎮區長鄭詩鈿表示，該區推動自行車步道斷點整合。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府積極改善市內河川或溪流沿岸環境，辦理南崁溪、老街溪等自行車步道斷點整合，提供市民優質的休憩及運動場所。平鎮區長鄭詩鈿於市政會議表示，鎮興里自行車道二期工程，將由區所持續辦理自行車道與步道系統斷點縫合，另有關石門大圳相思林步道與鎮興里自行車道銜接處道路坡度改善，亦邀集相關單位規劃。

桃園市政會議7日於市府召開，由副市長游建華主持。平鎮區長鄭詩鈿會中進行「平鎮區自行車道與步道系統斷點縫合」專題報告表示，平鎮區內有老街溪、新街溪及石門大圳等溪流，市府積極辦理老街溪全流域整治計畫及石門大圳自行車道斷點整合計畫。▲平鎮區長鄭詩鈿表示，該區推動自行車步道斷點整合。（圖／市府提供）

▲副市長游建華主持市政會議。（圖／市府提供）

例如：辦理石門大圳休憩路廊串連工程，增設自行車牽引跨橋，已於今（2019）年6月完工；推動鎮興里自行車道興建工程，第一期新建長度約400公尺，增設大坑缺溪跨橋並改善周邊自行車道環境，已於今年3月完工，第二期辦理長度約800公尺，將銜接鎮興里與石門大圳的自行車道系統，已於今年5月開工，預計年底完工。

鄭詩鈿表示，區公所陸續推動相關自行車道斷點整合計畫，其中有關石門大圳相思林步道與鎮興里自行車道銜接處部分，因該處坡度過陡且為轉彎處，騎乘自行車易生危險，後續將協調水務局邀集水利署北區水資源局及石門水利會等權管單位進行坡度改善相關規劃，讓市民朋友有安全的自行車騎乘環境。

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關鍵字：桃園平鎮,自行車步道,斷點整合

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