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台東最美星空音樂會壓軸場　張正傑演奏全場掌聲安可聲不斷

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▲最美星空在關山鎮親水公園舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲最美星空在關山鎮親水公園舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2020年台東最美星空音樂會」壓軸場選在關山親水公園舉行，吸引上千位民眾於大草地，伴著樂章，共同徜徉在星光音符之下，在台北市光復國小弦樂團、電光國小旮亙樂團接續演出，並在國際級演奏家張正傑演奏，悠揚拉下最後1個音符後，民眾掌聲、安可聲不斷下，劃下完美落幕，為台東夜幕翻下星篇章，大家相約「明年星空音樂會再見」。

占地廣大的親水公園內，結合環鎮自行車道以及豐富的自然生態，是許多國內、外遊客來台東必造訪的熱點之一，民眾鄉親一起席地而坐，聆聽好聽音樂及仰望星空，雖然下了幾滴的小雨，但是只有短暫幾分鐘，最後在天文星象老師導引下，依然看到土星、木星、牛朗與織女，大家期待明年最美星空再見。

夜晚的親水公園，沒有光害及高樓阻擋，眼裡盡是漫天的繁星。音樂會現場隨著大提琴家張正傑及台北市光復國小管弦樂團、電光國小旮亙樂團的音符，將旅人在工作裡躁動的情緒，轉化紓解成溫和的節奏，其中，壓軸的張正傑的安可聲不斷，一連準備3首安可曲，驚叫聲四起，曲曲動人，令人現場上千民眾及遊客感動與驚艷。

來自池上的陳小姐說，自己去年參加過池上伯朗大道星空音樂會，覺得好感動，今年特別再跟好久不見的好友們相約到關山聽音樂會。希望之後每年都能因為最美星空而再度相聚。

台東縣政府在邁入後疫情時代推廣在地島內旅遊不遺餘力，暑假期間各式活動連番上陣，動靜藝文包羅萬象，台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳表示，透過優化在地的日常元素，創造每一位旅人一到台東就有「回家」的感動

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▲最美星空在關山鎮親水公園舉辦，國際級演奏家張正傑演奏。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲最美星空在關山鎮親水公園舉辦，國際級演奏家張正傑演奏。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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