砍母頭丟中庭「二審無罪」　卓榮泰：政府有責讓人民免於恐懼

▲前民進黨主席卓榮泰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

桃園梁姓男子2018年時吸食安非他命後與母親爭吵，持刀將母親斬首，且把頭顱自12樓住處往社區中庭丟下，高等法院20日認定梁男犯案當下辦事能力受毒品影響，改判他無罪，引發外界議論。對此，前民進黨主席卓榮泰22日表示，酒後不能開車，難道吸毒、酒後可以殺人？政府有讓人民免於恐懼的責任，而司法天兵讓人民失去信心。

梁男犯案前已有詐欺、恐嚇、毒品等前科，2018年10月18日晚間，他吸食安非他命後精神不穩，與67歲母親發生口角，最後持開山刀、菜刀追砍母親，待母親死亡後，還將其頭顱斬斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭。

原先一審法院認定他犯案當下失去辨識行為違法的能力，依照刑法19條第2項規定減刑，判處他無期徒刑，後來案件上訴二審，高等法院審理時，委請台大醫院對梁男鑑定，另外也根據原審就完成的桃園療養院、法醫研究所等單位的鑑定報告，還是認定梁男行為時的辨識能力受到毒品影響，高院最後依照刑法19條第1項規定，改判梁男無罪。

對此，卓榮泰在臉書表示，酒後不能開車，難道吸毒、酒後可以殺人？但「高院合議庭認為，梁男事前並沒有殺人犯意，也沒有預見施用毒品後會產生嚴重的精神病症狀，以及此病狀會對他的行為產生影響，因此不符刑法第19條第3項的規定，乃依同條第1條判處無罪」。

卓榮泰不僅認為，以上超越常理跟人性的「認為」，拉近了與惡的距離，也用Hashtag強調「政府有讓人民免於恐懼的責任」、「司法天兵讓人民失去信心」、「原因自由行為可罰性完全無用論」。

另外，針對高等法院判決梁男無罪，外界也出現司法改革的聲音。立委葉毓蘭21日就提出「三針線」修補社會安全網的破網，第一點針對《刑法》第19條，要求吸毒、喝酒不得免刑減刑，第二條為《刑法》第87條，司法精神病院，第三條是《刑事訴訟法》第316條，有關強制就醫的規定。

▼卓榮泰22日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）