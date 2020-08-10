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毀滅性暴雨「兩韓非軍事區大量地雷被沖走」！　軍方：數量仍未明

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▲▼南北韓邊界板門店,北緯38度線－DMZ非武裝地帶,南韓邊界,南北韓交界。（圖／記者董美琪攝）

▲DMZ非武裝地帶傳出大批地雷被洪水沖走。（示意圖／記者董美琪攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

薔蜜颱風今日登陸已連續一個月暴雨的南韓，再度帶來驚人雨勢，位於南北韓之間的非軍事區（DMZ）近日傳出有長達7公里的鐵柵欄被洪水沖走，更恐怖的是埋在該區地下的地雷也被沖走，目前已經在原道鐵原郡發現部分地雷，但詳細數量軍方仍在確認中。

▲▼南韓豪雨不斷，京畿道坡州市道路慘淹成運河，公車包括乘客浸泡水中。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓豪雨不斷，京畿道坡州市道路慘淹成運河，公車包括乘客浸泡水中。（圖／達志影像／美聯社）

據南韓媒體報導，連日大雨對南韓前線帶來災損，目前部隊決定將戰力主要放於抗洪恢復，而非定期訓練，預計該緊急措施將持續至9月，因為洪水造成位於兩韓邊界的非軍事區等地的100處鐵柵欄坍塌或被沖走，總長約7公里左右，預估要耗費200億韓圜修復，而且不僅柵欄，連地下的地雷也被沖走，但詳細數量未明，軍方已展開相關探查作業，並呼籲居民若發現不明物體應立即通知。

▲▼南韓連日暴雨，蟾津江潰堤，全羅南道求禮郡8日淹成水鄉澤國。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓連日暴雨，蟾津江潰堤，全羅南道求禮郡8日淹成水鄉澤國。（圖／達志影像／美聯社）

南韓過去47天來因梅雨影響，毀滅性暴雨不停，到昨日為止已有少38人死亡、12人失蹤，連長達212公里的第四大河流蟾津江也發生河堤坍塌、崩潰的現象，京畿道和江原道、忠清北道等地連日降下200毫米以上大雨，江原道部分地區降雨量更超過800毫米。

▲▼南韓第四大河流蟾津江河堤崩塌。（圖／翻攝自Instagram@haeroogil）

▲南韓第四大河流蟾津江河堤崩塌。（圖／翻攝自Instagram@haeroogil）

根據韓媒《News1》，薔蜜目前正朝著濟州島西歸浦加速北上，慶尚南道時雨量達到40毫米、全羅南道南部海岸與濟州島的時雨量也達15毫米。南韓氣象廳表示，薔蜜10日上午7時，位於西歸浦南南東方約210公里的海面上，目前時速38公里。

▼南韓連日暴雨，昭陽江、北漢江、漢江水系水流湍急氾濫。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓連日暴雨，昭陽江、北漢江、漢江水系水流湍急氾濫。（圖／達志影像／美聯社）

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