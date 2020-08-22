曖昧對象生日「送這個」！還可以確認關係　網狂推：打安全牌

▲多數人認為，曖昧時期不要送太貴重的禮物。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多人認為曖昧是愛情中最美的時期，每天的關心問候總讓人心裡甜滋滋，一名女網友想送生日禮物給曖昧對象，但因為還沒確認關係，不想送太貴重的禮物，害怕對方內心會有壓力，但又很苦惱要送什麼，因此詢問網友們，「請問在這個情況下，男生覺得收到什麼會開心？」

原PO在PTT發文，曖昧一個月的心儀對象生日將近，對方是個40歲的工程師，平常穿搭走休閒路線，「最近發現他的包包似乎有點舊，本來想要送PORTER男包，價格大約6、7000元」，但因為雙方還是曖昧關係，太昂貴的禮物怕對方會有壓力。她也上網查了資料，GOOGLE推薦手作禮物，但還是不知道可以送什麼。

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▲幫曖昧對象慶祝生日，一起吃飯是最「安全」的選擇。（圖／取自免費圖庫stocksnap.io/／Photographer:Brodie Vissers）

貼文一出後，網友們幾乎都提議「吃飯」，「請他吃飯就好」、「說不定包包看起來舊但有感情，要人家換還不要，吃飯倒是安穩的選項」、「吃飯的時間剛好在生日時，還可確定有無其他對象搶走時段」、「還沒在一起的話吃飯就好」。

也有網友表示，「真的別想要送男生什麼，大部分男生什麼都不要，尤其都40歲了，有什麼想要的自己早就買了」、「跟個人品味影響太大的除非很確定，不然不要送，吃飯比較安全牌」、「曖昧跟剛交往都不要送太高價的禮物，一起吃個飯就好」、「手作禮物其實也有點負擔，吃的安全牌」。