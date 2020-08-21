國中生社頂公園失蹤5小時！離奇過程曝光　當地人傳「魔神仔作怪」

▲國中生社頂公園失蹤5小時，當地人傳「魔神仔抓走」。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

墾丁社頂公園儘管路線簡單，仍經常傳出有民眾走失的消息，當地更一直流傳著「魔神仔」的傳說，屏東縣恆春警分局20日就接獲通報，一名國中生與家人到社頂公園踏青，不料竟然在步道上的岔路離奇走失，消息傳出後引發當地人議論，甚至有人猜測可能是被「魔神仔」抓走的。

農曆7月鬼門才剛開，屏東墾丁社頂公園就傳出失蹤事件。桃園市一對夫妻20日下午帶著兒女到社頂公園健行，不料走在比較前面的國中兒子在岔路不明原因失蹤，夫妻倆發現時已經找不到人，在附近大喊也沒有人回應，嚇得趕緊到墾丁派出所報案。

墾丁派出所接獲報案後，警方一邊調閱沿線監視畫面、一邊動員消防人力與義消出動搜索，但超過5個小時都沒有找到人，過程中還下起大雨增加搜救難度，所幸20日晚間9時許，有民眾在滿州鄉港口吊橋附近，發現疑似走失的國中生，經員警到場確實是本人，隨即帶回派出所並通知其家人，結束一場虛驚。

▲有一名86歲老婦2008年7月上山失蹤5天4夜，獲救後自稱被「女性魔神仔」帶走。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

其實社頂地區一直流傳著「魔神仔」傳說，當地也經常傳出有民眾走失的消息，像是2008年7月有一名86歲老婦上山失蹤5天4夜，最後自行下山並指稱是被「高大紅髮大臉的女性魔神仔」帶走；2010年也有一名老翁一樣在山上失蹤，期間靠吃野果才撐到脫困。

2018年則有一名住在台南的40多歲黃姓男子，9月26日下班後離奇人間蒸發，直到3天後突然出現墾丁的超商向店員求救。他獲救後心神不寧，不斷向員警說「有個聲音帶我來的」，幾乎恍神沒有記憶，如何從台南到了墾丁，完全沒有記憶，家人雖然高興，也很擔心他究竟遭遇了些什麼。