爆料被長官要求欺騙民眾　「彰化公衛護理師」嘆：像詐騙集團

圖文／鏡週刊

彰化縣違反中央流行疫情指揮中心通報規定，逕行對無症狀居家檢疫者進行篩檢，引發全台正反意見論戰。一名自稱是「彰化公衛護理師」的網友今（20日）爆料，他們被長官逼去通知居家隔離的民眾要出門普篩，若民眾不從，則基層還得寫檢討報告，讓他們辛酸感嘆像詐騙集團。

1名本國籍10多歲少年從美國返台探親，無症狀卻被彰化縣衛生局採檢，於17日確診。針對為何主動採檢無症狀者，指揮中心指揮官陳時中下令由政風單位介入調查，才驚覺彰化縣衛生局違反中央通報規定，「精準篩檢」已施行4個月，目前已採檢約1,400到1,500人。

由於引爆輿論，彰化縣衛生局長葉彥伯出面解釋稱，經當事人同意下邀請來醫院做採檢，強調這些受篩檢的民眾都是由防疫計程車，或是親友戴口罩開車陪同前往指定醫院。不過此說法，仍舊遭到不少醫界人士質疑，直言原則上隔離14天不能與他人接觸，彰化縣衛生局卻在無症狀者居家檢疫的10天內進行採檢，疑是創造防疫破口。

臉書粉專「鬥魂喬巴」就貼出一段訊息截圖，明言是彰化基層人員爆料，爆料者自稱是基層公衛護理師，指上級長官「為了研究而要我們去欺騙民眾」，讓他們「常說自己是詐騙集團」。先傳有民眾於臉書指出衛生局要求正在居家檢疫民眾前去採檢一事，「我們也覺得不可思議，但不能對外說什麼」。

針對彰化縣衛生局和台大公衛學院合作，對彰化縣進行萬人抗體進行檢驗。爆料者接著表示，這項抗體檢驗，衛生局也是逼迫衛生所人員打電話請已經出關的居家檢疫民眾來抽，民眾若是不願意配合，他們還要填寫不來原因，且每週要上繳報告。爆料者直言「實在是很多人已經被逼到受不了了」。



更多鏡週刊報導

調查彰化篩檢引砲轟 陳時中自嘲：身上早掛滿箭靶

陳時中解釋「政風調查不是要罰」 葉彥伯澄清：非普篩

彰縣精準篩檢反釀防疫破口？ 林靜儀直指3疑點：問題很大

►零負評、男女老少萬用霜