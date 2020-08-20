　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

爆料被長官要求欺騙民眾　「彰化公衛護理師」嘆：像詐騙集團

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

針對彰化違反中央通報規定，逕行對無症狀居家檢疫者進行篩檢，衛生局長葉彥伯出面解釋；示意圖，與當事人無關。

圖文／鏡週刊

彰化縣違反中央流行疫情指揮中心通報規定，逕行對無症狀居家檢疫者進行篩檢，引發全台正反意見論戰。一名自稱是「彰化公衛護理師」的網友今（20日）爆料，他們被長官逼去通知居家隔離的民眾要出門普篩，若民眾不從，則基層還得寫檢討報告，讓他們辛酸感嘆像詐騙集團。

1名本國籍10多歲少年從美國返台探親，無症狀卻被彰化縣衛生局採檢，於17日確診。針對為何主動採檢無症狀者，指揮中心指揮官陳時中下令由政風單位介入調查，才驚覺彰化縣衛生局違反中央通報規定，「精準篩檢」已施行4個月，目前已採檢約1,400到1,500人。

由於引爆輿論，彰化縣衛生局長葉彥伯出面解釋稱，經當事人同意下邀請來醫院做採檢，強調這些受篩檢的民眾都是由防疫計程車，或是親友戴口罩開車陪同前往指定醫院。不過此說法，仍舊遭到不少醫界人士質疑，直言原則上隔離14天不能與他人接觸，彰化縣衛生局卻在無症狀者居家檢疫的10天內進行採檢，疑是創造防疫破口。

臉書粉專「鬥魂喬巴」就貼出一段訊息截圖，明言是彰化基層人員爆料，爆料者自稱是基層公衛護理師，指上級長官「為了研究而要我們去欺騙民眾」，讓他們「常說自己是詐騙集團」。先傳有民眾於臉書指出衛生局要求正在居家檢疫民眾前去採檢一事，「我們也覺得不可思議，但不能對外說什麼」。

有自稱是彰化公衛護理師爆料，遭到長官強迫他們通知居家檢疫者採檢。（翻攝自鬥魂喬巴 臉書）

針對彰化縣衛生局和台大公衛學院合作，對彰化縣進行萬人抗體進行檢驗。爆料者接著表示，這項抗體檢驗，衛生局也是逼迫衛生所人員打電話請已經出關的居家檢疫民眾來抽，民眾若是不願意配合，他們還要填寫不來原因，且每週要上繳報告。爆料者直言「實在是很多人已經被逼到受不了了」。


更多鏡週刊報導
調查彰化篩檢引砲轟　陳時中自嘲：身上早掛滿箭靶
陳時中解釋「政風調查不是要罰」　葉彥伯澄清：非普篩
彰縣精準篩檢反釀防疫破口？　林靜儀直指3疑點：問題很大

►零負評、男女老少萬用霜

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
公司隔一條街！甜美妹認「緣分到了」2個月就懷孕　隔天男友失蹤
熱帶低壓增強...「離台超近」！恐醞釀成颱　彭啟明曝關鍵時間
中壢父殺嬰冰屍3天「她自己摔死的」　房客嚇慘：女嬰哀號異常慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

爆料被長官要求欺騙民眾　「彰化公衛護理師」嘆：像詐騙集團

一家6口東港爽吃霸王餐　海產店苦等3天「點餐就找碴刁難」

烈日殺人...他「早起耕作到中午」疑熱衰竭命喪田間

台電台南區處中元普渡　愛心認購白米捐贈濟貧

維冠大樓受災戶民事團訟求償勝訴　黃偉哲欣慰會持續當受災戶後盾

綠能發展成果有目共睹　黃偉哲榮獲智慧城市卓越貢獻獎　

搭公車拍照上傳有機會中千元禮券　中市府9/ 7公布名單

宜蘭童玩星光樂園　夢幻打卡　粉紅踩街　邀有情人共渡浪漫還有小禮物

出席議會備詢後再主持道安會報　盧秀燕：加強宣導晨運長輩防撞意外

救人不分國界　新營警火速開道協助就醫

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

囂張小法鬥連續奶音狂嗆把拔！父同款「憤怒跳」教訓：哩賣岔

爆料被長官要求欺騙民眾　「彰化公衛護理師」嘆：像詐騙集團

一家6口東港爽吃霸王餐　海產店苦等3天「點餐就找碴刁難」

烈日殺人...他「早起耕作到中午」疑熱衰竭命喪田間

台電台南區處中元普渡　愛心認購白米捐贈濟貧

維冠大樓受災戶民事團訟求償勝訴　黃偉哲欣慰會持續當受災戶後盾

綠能發展成果有目共睹　黃偉哲榮獲智慧城市卓越貢獻獎　

搭公車拍照上傳有機會中千元禮券　中市府9/ 7公布名單

宜蘭童玩星光樂園　夢幻打卡　粉紅踩街　邀有情人共渡浪漫還有小禮物

出席議會備詢後再主持道安會報　盧秀燕：加強宣導晨運長輩防撞意外

救人不分國界　新營警火速開道協助就醫

陳其邁小內閣曝光！　傳「深邃五官」民視女記者阿布斯出任原民會主委

科技人才轉金融業主管出路更廣　金管會鬆綁金融業負責人條件

醜小鴨變天鵝！　台大牙醫系正妹「超勵志改造史」網讚：女大18變

中職／郭阜林敲致勝轟不敢鬆懈　壓力不減盼貢獻微小力量

逆子37刀「殺母剁頭」逆轉無罪　審判長曾判華山分屍嫌免死

安心亞新歌太難跳！　夏和熙狂練6小時「高規格Cover」：我腰快斷了

中職／郭阜林解禁首座MVP　餅總： 沒有犯錯空間

全球首創！中央大學團隊提高自行車「車頭燈亮度」　超越德國遠近燈合一　

南韓連續7天「新增3位數」病例　首爾市明起禁10人以上集會

周星馳分手「世紀內幕曝光」　朱茵20年後終吐：我們是好對手

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

地方熱門新聞

鬼門開　屏東最兇廢棄醫院「鐵門打開」

葉彥伯另一身分遭起底！關鍵10天過程曝

中捷站名大戰！市府通過8站名出爐

日本空運「水田熊手」　生態青農讚好用

雲林134年製麵舖　「麵條界的馬卡龍」擦亮百年招牌

失控男海扁前妻　網怒：肉搜畜生

無懼「紅衣酒家女」飄盪　烏日鬼屋有人住了

救人不分國界新營警開道協助就醫

他「早起耕作到中午」疑熱衰竭命喪田間

影／逆子弒母案逆轉判無罪　鄭文燦：高院判決不符社會認知

楊振杰醒了！台南一中校長：大家都為他高興

台南玉井真理前輩堂縱火奪7命　兇嫌仍無悔意

台南維冠大樓倒塌案團訟索賠50億判賠近4.5億元

屏科男高雄深山失聯　警消加派人力搜山

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

女兵通過海軍UOU水械專長訓　徽章「直接釘入」胸膛

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

恬娃熱戀15cm工程師猛男！羞認「只見4次面就一晚嗨3次」

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

即／西門町隨機殺人！男突「持菜刀揮砍」貨車司機

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面